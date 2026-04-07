Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a returnat către producător 15 000 kg de semințe de dovleac

În cadrul controalelor la punctele de trecere a frontierei ANSA și prin prelevarea probelor de laborator, conform Programului de monitorizare, inspectorii Agenției au depistat prezența reziduurilor de pesticid Piracliostrobin, într-o concentrație ce depășește dublu limitele maxime admise.

Imediat, lotul de semințe neconforme a fost pus sub restricție oficială, iar în baza deciziei operatorului economic, întreaga cantitate de 15 tone urmează a fi returnată producătorului în țara de origine.

Asfel, ANSA asigură consumatorii că lotul neconform de semințe de dovleac NU a ajuns pe rafturile magazinelor sau în piețele din Republica Moldova.

Piracliostrobinul este o substanță fungicidă a cărei utilizare și reziduuri sunt strict reglementate, iar depășirea normelor admise poate avea efecte adverse asupra sănătății umane.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează că siguranța alimentară este o prioritate zero și va continua să monitorizeze riguros toate importurile de produse de origine vegetală și animală. Operatorii economici din domeniul alimentar sunt îndemnați să manifeste responsabilitate și să respecte normele de calitate impuse de legislație.