Ieri, în cadrul proiectului „Mindbook – citești, gândești, devii”, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Colegiul Agricol din Soroca, a desfășurat o activitate educațională interactivă dedicată orientării profesionale a elevilor cu genericul „Cariera profesională – alegerea conștientă prin matricea decizională”.

Activitatea a avut ca scop formarea capacității de a lua decizii conștiente privind cariera, prin autocunoaștere și utilizarea unui instrument practic – matricea decizională.

Pe parcursul celor 90 de minute, elevii au fost implicați activ în reflecții și exerciții individuale, pornind de la întrebări esențiale despre viitorul lor: Ce mi se potrivește cu adevărat? Ce pot face bine? Ce îmi doresc? Prin completarea unui chestionar complex de autocunoaștere, participanții și-au analizat aptitudinile, interesele și valorile personale, iar ulterior au aplicat matricea decizională pentru a compara diferite opțiuni profesionale în funcție de criterii concrete: interes personal, abilități, stabilitate, venit și cererea pe piața muncii.

Activitatea a fost completată de un joc de rol, în care elevii au avut ocazia să-și argumenteze alegerea profesională, exersând astfel încrederea în sine și capacitatea de a se prezenta. Discuțiile deschise au evidențiat faptul că o alegere corectă nu se bazează doar pe dorință, ci pe echilibrul dintre pasiune, capacitate și realitate. Mesajul-cheie al activității: Cariera nu este o întâmplare, ci o alegere conștientă.

Prin astfel de inițiative, biblioteca își consolidează rolul de partener și continuă să susțină tinerii în dezvoltarea personală și profesională, oferindu-le sprijin și resurse pentru a-și construi viitorul cu încredere.

Andriana Muntean