Din 10 aprilie intră în vigoare noi reguli de intrare în Uniunea Europeană

De către
OdN
-
0
47

Presa internațională scrie că, Uniunea Europeană pune în aplicare, de la 10 aprilie, sistemul de intrare/ieșire (EES), care va înlocui ștampilele din pașaport cu înregistrări digitale și va schimba modul de control la frontieră pentru călătorii din afara Uniunii Europene.

Astfel, noua procedură de control ar putea genera întârzieri semnificative în aeroporturi, cu timpi de așteptare de până la două ore în perioadele aglomerate. Pe de altă parte, noul sistem ar putea contribui semnificativ la modernizarea sistemelor de control din UE or, acesta prevede că ștampilele din pașaport vor fi înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și ale refuzurilor de intrare pentru călătorii din afara UE care efectuează șederi de scurtă durată. Vor fi înregistrate, de asemenea, date biometrice precum imaginile faciale și amprentele, împreună cu datele personale din documentul de călătorie utilizat.

Pașapoartele biometrice nu sunt obligatorii pentru EES. Ele sunt necesare doar pentru utilizarea chioșcurilor de autoservire, care permit o înregistrare și o intrare mai rapidă. b bDeținătorii de pașapoarte standard trebuie să utilizeze ghișeele cu personal pentru înregistrarea inițială și să furnizeze o fotografie și amprente.

Aceste date vor fi stocate timp de trei ani, ceea ce va face verificările viitoare semnificativ mai rapide. Călătorii care refuză să furnizeze date biometrice vor primi automat refuz de intrare. Copiii sub 12 ani nu trebuie să furnizeze amprente, dar trebuie să li se facă o fotografie. (Foto: Calea Europeană)

 

 


  • ETICHETE
  • VC
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.