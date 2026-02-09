A vrut să devină veteran al sistemului judiciar, dar nu i-a reușit. În ce anchete CIJM figurează ex-judecătorul Sergiu Arnăut

Fostul judecător, Sergiu Arnăut, nu va deveni „Veteran al sistemului judiciar”. Instanța supremă i-a respins cererea împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe 5 februarie, completul CSJ a lăsat în vigoare decizia CSM, din august 2024, prin care nu s-a admis cererea lui Arnăut, la acea vreme judecător al Curții de Apel Chișinău, de conferire a titlului onorific. Centrul de Investigații Jurnalistice a dezvăluit că magistratul Sergiu Arnăut ar locui într-o casă cu trei nivele, evaluată, oficial, împreună cu terenul, la peste două milioane de lei, proprietăţi pe care magistratul le-a omis din declaraţiile de avere.

Sergiu Arnăut a fost suspendat din funcția de judecător în 2017, în toiul unei anchete inițiate pentru trafic de influență. Dosarul a fost deschis în baza unui denunț pe numele judecătorului, în care se specifica faptul că magistratul ar fi pretins o sumă 20 de mii de euro de la fostul avocat Valerian Mînzat, pentru a pronunța în privința sa o sentință non-privativă. În luna noiembrie 2022, Arnăut a fost achitat, iar, în decembrie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat revenirea sa în funcție.

Arnăut este cunoscut opiniei publice pentru locuința de lux pe care o deține în cartierul Poșta Veche al sectorului Râșcani din Chișinău. Casa, de 140 de metri pătrați, are și construcții accesorii, toate valorând peste două milioane de lei. O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice, publicată în 2012, demonstra că imobilul era înscris pe numele soției, în timp ce magistratul nu îl trecuse în propria declarație de avere. Mai mult, Arnăut intrase în conflict cu vecinii săi, după ce a îngrădit un teren de 270 metri pătraţi, ultima bucată de spaţiu public care servea drept teren de joacă şi cale de acces pentru locuitorii din zonă. Ulterior, CNA și Procuratura Anticorupție au inițiat un control concluzionând că, oficial, magistratul și soția lui erau divorțați, deși locuiau în aceeași casă.

În anul 2015, Comisia Națională de Integritate (actuala ANI) a efectuat un control și a constatat că pe numele magistratului figurează o treime dintr-un apartament de 70 de metri pătrați și un garaj de 46 de metri pătrați. CNI a adoptat un act de constatare prin care a decis că judecătorul a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietăților, deoarece nu a declarat casa trecută în acte pe numele fostei soții, dar pe care el o folosește. Atunci, CNI a cerut Procuraturii Generale să pornească un dosar penal pentru fals în declarația de avere, însă oamenii legii au respins solicitarea.