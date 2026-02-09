Dorești nota 10, la limba străină, din cadrul examenului național de bacalaureat?

„Prin aceste actualizări, metodologia își propune să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice eforturile și performanțele obținute în contexte educaționale diverse și, în același timp, să mențină standarde ridicate de evaluare a competențelor lingvistice necesare absolvirii învățământului liceal”, susține Lilia Ivanov, directoare ANCE.

Astfel, începând cu sesiunea de bacalaureat din 2026, vor fi acceptate și certificatele sau diplomele obținute în urma unor examinări modulare sau a mai multor sesiuni de testare, cu condiția ca acestea să fie pentru același tip de examen și să fie reunite într-un document unic, eliberat oficial de instituția organizatoare.

Totodată, lista examenelor recunoscute pentru acordarea notei „10” din oficiu la limba engleză a fost extinsă, prin includerea Oxford Test of English și Oxford Test of English Advanced.

Candidații care, la momentul depunerii dosarului, nu dețin certificatul sau diploma în original vor putea depune dosarul pe baza unei copii a versiunii electronice a documentului.

În plus, începând cu sesiunea de bacalaureat din 2027, candidații care vor susține examene internaționale de certificare a competențelor lingvistice începând cu 1 septembrie 2026 vor trebui să obțină un nivel sau un scor minim nu doar per ansamblu, ci și separat pentru competențele de scriere și de citire – competențe evaluate și în cadrul examenului național de bacalaureat.