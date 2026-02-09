Primăria Drochia a contribuit cu 300.000 de lei la renovarea laboratoarelor de la un liceu din oraș

La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia au fost inaugurate laboratoare de științe exacte renovate capital, realizate în cadrul proiectului „Școală Model”, implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria Drochia a contribuit la realizarea lucrărilor cu 300.000 de lei, informează stiri.md.

Prezentă la eveniment, primărița orașului Drochia, Nina Cereteu, a subliniat că educația rămâne o prioritate pentru administrația locală, iar asigurarea unor condiții moderne de studiu este esențială pentru formarea noilor generații..

În urma modernizării, elevii vor beneficia de spații educaționale complet echipate, care permit trecerea de la predarea predominant teoretică la un proces de învățare axat pe experimente, aplicații practice și analiza datelor reale.

Laboratoarele dispun de mobilier modern și adaptabil, microscoape, senzori wireless și seturi educaționale inovatoare, menite să încurajeze învățarea activă și dezvoltarea gândirii critice.

Potrivit primăriței Nina Cereteu, modernizarea infrastructurii educaționale a liceului reprezintă un pas important pentru creșterea calității procesului educațional și transformarea instituției într-un exemplu de bună practică la nivel regional.

