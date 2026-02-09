Milioane sub sechestru și dosare noi: bilanțul CNA într-o săptămână

Bunuri, în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, au fost sechestrate în săptămâna 2-8 februarie curent de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), informează anticoruptie.md

Potrivit CNA, activele au fost indisponibilizate în dosare ce vizează conflicte de interese în sectorul public, trafic de ființe umane, escrocherie și spălare de bani. Instanțele de judecată au confirmat sechestre aplicate anterior pe bunuri estimate la peste 9,5 milioane de lei, iar 900 de mii de lei au fost preluați în administrare de ARBI.

În aceeași perioadă, CNA au destructurat o schemă de corupție sistemică la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi, fără examinarea medicală a acestora. În cadrul cercetărilor, a fost reținut medicul-șef al Secției consultative al Spitalului raional Șoldănești, mai mulți figuranți au ajuns în vizorul ofițerilor anticorupție, bănuiți că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani.

Totodată, CNA a efectuat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu, în care au fost cauzate prejudicii considerabile investitorilor unui bloc locativ din municipiul Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, apartamentele destinate investitorilor ar fi fost înstrăinate fără notificarea acestora. Perchezițiile au fost desfășurate la mai mulți administratori de insolvabilitate.

Pe parcursul săptămânii, au fost pornite 22 de cauze penale noi, 11 persoane reținute în dosare gestionate de CNA se află în instituții penitenciare.


