Înșelătorii pe Facebook și Instagram: „Cutii uriașe” cu produse care „ocupă spațiu” în depozitele JYSK sau TEMU

Utilizatorii de Facebook și Instagram din R. Moldova sunt anunțați că pot obține „cutii uriașe” cu produse „care ocupă spațiu” în depozitele unor companii ca JYSK sau TEMU. Cei interesați sunt îndemnați să completeze un „chestionar” online. Anunțurile sunt sponsorizate de pagini anonime, unele dintre care nou create.

Este o ÎNȘELĂTORIE. Companiile vizate nu au anunțat astfel de oferte, iar paginile (așa ca Ana Rusu, Adina Mureșan sau Stocuri rămase) au semne clasice de escrocherie online (sunt administrate din alte țări, nu există interacțiuni decât comentarii fabricate de alte conturi similare cu nume italiene, dar care scriu într-o română excelentă). Stopfals.md a scris de mai multe ori despre escrocherii similare.