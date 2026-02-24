Deepfake-uri și conturi anonime. „Tratamente” și leacuri „uimitoare”, sponsorizate pe Facebook și Instagram

De către
OdN
-
0
16

Pe Facebook și Instagram sunt promovate mai multe postări care anunță despre preparate și noi metode „uimitoare” de tratament al inflamațiilor sau durerilor articulare.

ATENȚIE! Anunțurile sunt sponsorizate de pe conturi și pagini anonime de Facebook, administrate din alte țări. Postările sunt însoțite de obicei de videouri modificate sau realizate cu inteligența artificială și care folosesc abuziv identitatea unor posturi TV și site-uri de știri. Acestea din urmă, firește, nu au publicat astfel de materiale. Stopfals.md a scris de mai multe ori despre escrocherii similare.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPatru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară”
Articolul următorLa prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.