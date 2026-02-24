Deepfake-uri și conturi anonime. „Tratamente” și leacuri „uimitoare”, sponsorizate pe Facebook și Instagram

Pe Facebook și Instagram sunt promovate mai multe postări care anunță despre preparate și noi metode „uimitoare” de tratament al inflamațiilor sau durerilor articulare.

ATENȚIE! Anunțurile sunt sponsorizate de pe conturi și pagini anonime de Facebook, administrate din alte țări. Postările sunt însoțite de obicei de videouri modificate sau realizate cu inteligența artificială și care folosesc abuziv identitatea unor posturi TV și site-uri de știri. Acestea din urmă, firește, nu au publicat astfel de materiale. Stopfals.md a scris de mai multe ori despre escrocherii similare.