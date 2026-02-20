O nouă înșelătorie deepfake, de această dată cu folosirea imaginii lui Igor Dodon

Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate mai multe anunțuri în care apare liderul PSRM, Igor Dodon, care anunță o platformă investițională prin intermediul căreia cetățenii pot câștiga mii de lei pe zi.

Este o ESCROCHERIE. Videoul în care Dodon apare alături de alți doi deputați este trucat. Se poate observa clar că accentul și mișcările gurii sunt nefirești. Doar de pe pagina de Facebook Natural green happiness, administrată din Spania, rulează momentan 88 de postări sponsorizate.

Linkul postărilor duce spre un site care folosește identitatea revistei economice Logos Press. Acest gen de înșelătorie este unul tipic pentru mediul online din R. Moldova. De-a lungul ultimilor ani, imaginea mai multor persoane publice (politicieni, jurnaliști, artiști etc.) a fost folosită pentru a convinge internauții să-și introducă datele personale sau bancare pe site-urile create de escroci.