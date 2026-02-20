„Cu febră de peste 38 de grade”. Avocatul lui Plahotniuc spune când va putea fi audiat clientul său

După două tentative nereușite, Vlad Plahotniuc este gata să compară în fața magistraților, pentru declarații. Avocatul său, Lucian Rogac, susține că fostul lider democrat va putea fi audiat în dosarul Frauda bancară, în data de 23 februarie, scrie anticoruptie.md.

Lucian Rogac a declarat că, deși clientul său nu are o stare de sănătate tocmai bună, acuzând în continuare simptome de viroză, este gata să se prezinte la ședința de judecată luni, 23 februarie. Declarațiile au fost făcute după ședința în care a fost prelungit mandatul de arest pe numele lui Vlad Plahotniuc, pentru încă 30 de zile.

„ (…) starea sănătății nu era impecabilă. Am solicitat și un certificat medical să fie prezentat. Directorul penitenciarului ne-a comunicat că va fi expediat odată cu escorta, dar văd că nu s-a întâmplat acest fapt. Ieri s-a adresat medicului din penitenciar, acuza simptome de viroză și avea o febră de 38 și ceva”, a spus Rogac.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul cauzei Frauda bancară, Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și peste 3.518.000 de euro din furtul miliardului, pentru care riscă până la 20 de ani de pușcărie.

Pe lângă dosarul penal „Frauda bancară”, Plahotniuc este învinuit de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, de corupere pasivă în cauza conexată la dosarul „Kuliok” și de crearea și conducerea unei organizații criminale, de escrocherie și spălarea banilor în cauza penală „Metalferos”.