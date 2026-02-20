Încă o veste bună! Bugetarii ar putea primi salarii mai mari, din 1 septembrie 2026

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, angajații din sectorul bugetar, inclusiv profesorii și medicii, ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării.

Vă reamintim că, de la 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu 6,8 la sută. Șeful Guvernului a mai comunicat că prognozele macroeconomice relevă că inflația în anul 2026 va fi mai mică decât anul trecut.

Conform datelor statistice preliminare, economia națională a înregistrat în 2025 o creștere de aproximativ 2,7%, depășind prognozele inițiale ale partenerilor internaționali. Creșterea a fost susținută de evoluții pozitive în agricultură, construcții, IT, comerț, energie, servicii sociale și sectorul financiar. Un indicator-cheie al consolidării economice îl reprezintă majorarea investițiilor cu 22%, care au devenit principalul motor de creștere, precum și avansul producției industriale cu aproape 5%.