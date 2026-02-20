Acces gratuit la manuale școlare în format digital – o nouă platformă lansată de Ministerul Educației și Cercetării

Elevii și profesorii vor avea acces gratuit la manuale școlare în format digital. Acestea sunt disponibile pe platforma eduresurse.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Platforma găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național și poate fi accesată de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne, transmite moldpres.md

La etapa actuală, pe platformă sunt disponibile următoarele manuale: Fizică pentru clasa a VIII-a, Chimie pentru clasa a XII-a, Biologie pentru clasa a VIII-a, Biologie pentru clasa a IX-a, Biologie pentru clasa a XII-a, Informatică pentru clasa a XII-a și Matematică pentru clasa a IX-a.

Manualele digitale sprijină procesul de predare și învățare prin integrarea elementelor interactive în activitatea didactică. Acestea includ: elemente media (imagini, audio, video, elemente 3D și AR etc.) pentru a îmbunătăți înțelegerea de către elevi a informațiilor specifice; elementele textuale, precum narațiuni, însoțite de funcții audio interactive, care permit elevilor să acceseze redarea textului printr-un simplu click. Această opțiune facilitează învățarea pentru elevii cu deficiențe de vedere și pentru cei care preferă stilul auditiv; teste, exerciții, activități de simulare și lucrări de laborator.

Potrivit MEC, în viitorul apropiat, platforma eduresurse.md va servi drept repozitoriu unic al resurselor educaționale deschise și va găzdui manualele electronice, materiale educaționale video, manuale digitale, precum și proiecte didactice zilnice de scurtă durată și proiecte didactice de lungă durată.

Manualele digitale STEM au fost elaborate de UNICEF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul financiar al Parteneriatul Global pentru Educație.