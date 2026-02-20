Atenție, șoferi! Modificări ale circulației rutiere pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca

Primăria Municipiului Soroca, anunță că în viitorul apropiat vor intra în vigoare noi reguli de circulație rutieră pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu. Scopul acestor modificări este fluidizarea traficului rutier, reducerea blocajelor din zonă și creșterea siguranței participanților la trafic.

Conducătorilor auto li se recomandă să circule cu atenție sporită, să respecte noile indicatoare rutiere, să adapteze viteza și să acorde prioritate altor participanți la trafic, în corespundere cu indicatoarele actualizate. Aplicarea acestor măsuri contribuie la un trafic mai sigur, mai fluent și mai bine organizat în municipiul Soroca.