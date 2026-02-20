Zona Valea Curechiului din Drochia va fi revitalizată

Apeductul Prut-Fălești va fi finalizat și pus în funcțiune, iar o zonă degradată din orașul Drochia va fi revitalizată. Contractele de antrepriză, în valoare totală de 83,2 mil. lei, au fost semnate în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, de reprezentanții ADR Nord, ai Consiliului raional Fălești și ai Primăriei orașului Drochia.

Astfel, în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare Valea Curechiului”, implementat la Drochia, va fi modernizată strada Alexandru cel Bun pe o lungime de 1,5 km, pentru îmbunătățirea circulației, siguranței și conectivității intraurbane. Aproximativ 2.500 de utilizatori ai transportului public din zona Valea Curechiului, inclusiv elevi, cadre didactice și angajați ai instituțiilor sociale, dar și cei aproape 17.000 de locuitori ai orașului Drochia, vor beneficia de infrastructura modernizată.