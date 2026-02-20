Zona Valea Curechiului din Drochia va fi revitalizată

De către
OdN
-
0
25

  Apeductul Prut-Fălești va fi finalizat și pus în funcțiune, iar o zonă degradată din orașul Drochia va fi revitalizată. Contractele de antrepriză, în valoare totală de 83,2 mil. lei, au fost semnate în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, de reprezentanții ADR Nord, ai Consiliului raional Fălești și ai Primăriei orașului Drochia.

Astfel, în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare Valea Curechiului”, implementat la Drochia, va fi modernizată strada Alexandru cel Bun pe o lungime de 1,5 km, pentru îmbunătățirea circulației, siguranței și conectivității intraurbane.  Aproximativ 2.500 de utilizatori ai transportului public din zona Valea Curechiului, inclusiv elevi, cadre didactice și angajați ai instituțiilor sociale, dar și cei aproape 17.000 de locuitori ai orașului Drochia, vor beneficia de infrastructura modernizată.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentAtenție, șoferi! Modificări ale circulației rutiere pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca
Articolul următorInstruiți în Republica Moldova pentru a ucide în Ucraina. Oamenii legii, pe urmele asasinilor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.