Instruiți în Republica Moldova pentru a ucide în Ucraina. Oamenii legii, pe urmele asasinilor

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, desfășoară acțiuni de urmărire penală, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești.

Operațiunea a început ieri, la ora 6.00 și a fost dirijată de o echipă comună de investigație, formată din polițiștii moldoveni și ucraineni.

Unul dintre membrii rețelei infracționale s-a dovedit a fi Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația Rusă pentru tentativă de producere și distribuire ilegală de substanțe narcotice în proporții deosebit de mari. El a fost transferat pentru continuarea executării pedepsei penale cu inchisoarea in instituțile penitenciare ale Republicii Moldova. În 2022 acesta a fost grațiat prin decret prezindețial. Joi, șefa statului Maia sandu a retras Decretul de grațiere a lui Șepeli Nicolae.