Declarația Stopfals.md privind atacurile și încercările de intimidare asupra portalului și colaboratorilor săi

Redacția portalului Stopfals.md, specializat în dezmințirea falsurilor și speculațiilor grave în spațiul public, semnalează cu îngrijorare intensificarea atacurilor asupra portalului și jurnaliștilor fact-checkeri.

Astfel, în ultima perioadă, Stopfals.md și colaboratorii săi au devenit ținta unor atacuri și tentative de intimidare, lansate de unii politicieni pro-ruși și de alte persoane, inclusiv (pretinși) influenceri cu afiliere politică clară. Amenințările, insultele și alte afirmații jignitoare publicate pe rețelele sociale sau transmise de aceștia prin mesaje colaboratorilor Stopfals.md reprezintă o formă de presiune ilegală și inadmisibilă. De regulă, aceste atacuri sunt însoțite de noi falsuri, concluzii tendențioase sau atribuirea unor constatări/afirmații pe care portalul nostru nu le-a făcut. Totodată, se încearcă inducerea ideilor total nejustificate că Stopfals.md ar fi afiliat actualei guvernări și ar impune „cenzura online”.

Redacția portalului Stopfals.md respinge categoric aceste acuzați nefondate. Apreciem atacurile coordonate la adresa noastră ca o reacție directă la faptul că expunem constant surse și actori care mint și/sau manipulează. Ne rezervăm dreptul de a folosi toate căile legale pentru apărarea reputației profesionale a portalului și colaboratorilor săi.

Reiterăm că Stopfals.md este un portal de fact-checking, gestionat de Asociația Presei Independente (API), cu o politică editorială independentă, dedicat combaterii dezinformării și manipulărilor informaționale. Am fost și rămânem fideli misiunii de a demonta falsurile și a promova gândirea critică, indiferent de presiunile sau atacurile la care suntem supuși. Credem că o societate informată și capabilă să distingă adevărul de minciună este mai puternică și mai rezilientă.

Echipa Stopfals.md