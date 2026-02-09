ÎS „Poșta Moldovei”: nu solicităm solicităm date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin diferite metode

Despre cazuri  escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate atenționează Întreprinderea de stat ”Poșta Moldovei”.

Instituția menționează că nu solicită date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin intermediul paginilor web, SMS, e-mail sau telefon. Escrocii pot folosi denumirea și elementele vizuale ale Poștei Moldovei, nume ale persoanelor de conducere a întreprinderii, falsifica semnătura acestora/ștampila întreprinderii, pentru a induce în eroare publicul, cu scopul de a colecta date sensibile și de a obține depuneri de bani.

Cetățenii sunt rugați să verifice cu atenție sursa informațiilor; să nu divulge date personale, bancare sau de autentificare; să evite ofertele care promit cîștiguri rapide sau garantate; să se informeze din canalele oficiale ale Poștei Moldovei; să raporteze tentativele suspecte autorităților competente. ”În cazul în care aveți îndoieli sau doriți să verificați informația, contactați Serviciul Suport Clienți la numărul unic – 1310 sau 022 27-00-44. Email: informatii@posta.md”, se menționează într-un comunicat al ÎS “Poșta Moldovei”.




OdN fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

