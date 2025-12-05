Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca aniversează 85 de ani de activitate / GALERIE FOTO

Astăzi la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a avut loc festivitatea prilejuită de 85 de ani de la fondarea instituției. Elevi și absolvenți, profesori și oaspeți de onoare, toți au venit să cinstească forjeria de oameni de cultură de pe malul Nistrului.

În discursul directorului Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, Emilian Guțu, acesta a făcut o călătorie în timp prin istoria instituției, i-a pomenit pe cei care au stat la cârma colegiului ce și-a schimbat de mai multe ori denumirea, dar și pe o mică parte din absolvenții care ne-au dus faima în lume. Peste 16000 mii de studenți au trecut pe aici, împrăștinindu-se în lumea largă, în orașele și satele republicii, semănând lumină și cultură.

Colectivul a fost apreciat cu diplome, iar elevii au făcut ceea ce știu mai bine datorită profesorilor de aici – au cântat, dansat și recitat. Vedeți mai jos o galerie foto de la eveniment, pe care o găsiți și pe pagina de Facebook a Observatorului de Nord.

Evenimentul a fost transmis în direct de echipa SorMedia și poate fi urmărit AICI.