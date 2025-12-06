Beneficiile consumului de curmale umplute cu unt. Ce arată nutriționiștii

Acest delicios snack circulă în mediul online de ceva vreme. Vezi care sunt beneficiile consumului de curmale cu unt și ce arată nutriționiștii în acest sens. Uneori asociate cu o bucățică de ciocolată neagră, aceste combinații par a fi deosebit de populare.
Fructele uscate erau considerate cândva alimente cu indice glicemic ridicat. Înseamnă că aveau un impact rapid și puternic asupra glicemiei și insulinei. Acest lucru se baza pe date interpretate greșit, iar curmalele sunt de fapt cu IG foarte scăzut datorită conținutului lor ridicat de fibre.
Devin problematice în alimentația noastră atunci când sunt combinate cu cantitățile mari de zahăr pe care tindem să le consumăm. Ca parte a unei diete echilibrate și sănătoase, grăsimile saturate din unt nu ar trebui să reprezinte o problemă.
Iar pentru vegani sau persoanele care evită lactatele, înlocuirea untului se poate face cu ulei de cocos. În mod natural dulci și bogate în fibre, potasiu și antioxidanți, curmalele oferă beneficii pentru digestie și nivelul de energie. Adăugarea unei cantități mici de unt, mai ales dacă este provenit de la animale hrănite cu iarbă, introduce grăsimi sănătoase care pot încetini absorbția zahărului, oferind astfel un plus de energie mai stabil.
Cât despre sare, aceasta intensifică aromele celorlalte ingrediente și poate declanșa așa-numitul „punct al plăcerii”, moment în care mâncarea devine atât de gustoasă încât ne este greu să ne oprim din a o consuma. Este o strategie folosită des de producătorii de alimente, care combină zahărul, sarea și grăsimile.
Dezavantajul consumului de curmale cu unt
Principalul dezavantaj al acestor snack-uri este conținutul ridicat de zahăr. Da, sunt bogate în minerale și fibre, dar fiecare curmală conține aproximativ patru lingurițe de zahăr. Persoanele cu hipertensiune ar trebui, de asemenea, să fie atente la această gustare, deoarece conținutul ei ridicat de sodiu ar putea deveni problematic pentru controlul glicemie.
Curmalele umplute cu unt de nuci și semințe de cânepă sunt o gustare simplă și hrănitoare, care bifează toate criteriile pentru susținerea energiei, menținerea unui nivel stabil al glicemiei și echilibrarea hormonală. Aceste aspecte sunt deosebit de importante pentru femeile aflate în perimenopauză și după.
Aceste mici gustări se pregătesc rapid, nu necesită echipamente speciale și oferă un echilibru excelent de fibre naturale, grăsimi sănătoase și proteine vegetale. În plus, nu conțin deloc zahăr adăugat. Fără coacere, fără mixare și fără bătăi de cap. Doar ingrediente naturale care îți susțin energia și starea de bine în mod firesc.
Curmalele umplute oferă un echilibru excelent între carbohidrați cu eliberare lentă, grăsimi sănătoase și proteine vegetale, fiind o alegere ideală pentru menținerea unui nivel stabil al glicemiei și pentru susținerea sănătății hormonale. Un obiectiv important pentru multe femei aflate în jurul vârstei de 40–50 de ani.
SURSA: catine.ro