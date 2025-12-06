Beneficiile consumului de curmale umplute cu unt. Ce arată nutriționiștii

Devin problematice în alimentația noastră atunci când sunt combinate cu cantitățile mari de zahăr pe care tindem să le consumăm. Ca parte a unei diete echilibrate și sănătoase, grăsimile saturate din unt nu ar trebui să reprezinte o problemă.

Iar pentru vegani sau persoanele care evită lactatele, înlocuirea untului se poate face cu ulei de cocos. În mod natural dulci și bogate în fibre, potasiu și antioxidanți, curmalele oferă beneficii pentru digestie și nivelul de energie. Adăugarea unei cantități mici de unt, mai ales dacă este provenit de la animale hrănite cu iarbă, introduce grăsimi sănătoase care pot încetini absorbția zahărului, oferind astfel un plus de energie mai stabil.

Cât despre sare, aceasta intensifică aromele celorlalte ingrediente și poate declanșa așa-numitul „punct al plăcerii”, moment în care mâncarea devine atât de gustoasă încât ne este greu să ne oprim din a o consuma. Este o strategie folosită des de producătorii de alimente, care combină zahărul, sarea și grăsimile.

Savurarea acestei gustări este recomandată doar ocazional, cu atenție la moderație și controlul porțiilor. Pentru o variantă „mai echilibrată”, se recomandă asocierea curmalelor cu unt de nuci sau tahini, felii de măr cu unt de nuci și scorțișoară sau iaurt grecesc cu ciocolată neagră și sare de mare.

Dezavantajul consumului de curmale cu unt

Principalul dezavantaj al acestor snack-uri este conținutul ridicat de zahăr. Da, sunt bogate în minerale și fibre, dar fiecare curmală conține aproximativ patru lingurițe de zahăr. Persoanele cu hipertensiune ar trebui, de asemenea, să fie atente la această gustare, deoarece conținutul ei ridicat de sodiu ar putea deveni problematic pentru controlul glicemie.