293 de localități din RM, inclusiv din raioanele Soroca, Drochia și Florești vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale

De către
OdN
-
0
69

 Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse de către Guvern, în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027.   gov.md

Plus la aceasta, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru localități a devenit o condiționalitate la accesarea finanțării din bugetul de stat pentru realizarea altor proiecte de infrastructură, precum: sisteme și rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de iluminat public stradal, drumuri locale, clădiri publice, parcuri și zone sportive.

Valoarea totală a celor 293 de proiecte incluse este de peste 210 mil. de lei, dintre care circa 208 mil. de lei sunt alocați din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, iar alte peste 2,3 mil. de lei reprezintă contribuția autorităților locale.

Documentul unic de program sprijină implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028. Acesta include proiectele prioritare de dezvoltare regională și locală, selectate în baza concursurilor organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Actualul Document unic de program cuprinde perioada 2025-2027 și listează 627 proiecte de dezvoltare regională, 1478 – de dezvoltare locală și 32 proiecte pentru lucrări de reparații capitale/reabilitare a clădirilor de menire social-culturală.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCum sărbătoreau sorocenii Sfântul Vasile pe vremuri?
Articolul următorSfatul medicului Maria Palanciuc: Educația despre menstruație începe acasă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.