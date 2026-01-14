Sfatul medicului Maria Palanciuc: Educația despre menstruație începe acasă

Prima menstruație, numită și menarhă, reprezintă un moment important în viața oricărei fetițe. Atunci când apare pe neașteptate, fără explicații sau pregătire, această experiență poate fi confuză și copleșitoare. De aceea, informarea din timp joacă un rol esențial în echilibrul emoțional al copiilor.

Menarha apare, de regulă, între 11 și 14 ani, însă există cazuri în care prima menstruație poate surveni mult mai devreme, chiar în jurul vârstei de 9 ani. Acest proces este unul fiziologic și normal, prin care organismul se maturizează treptat și se adaptează noilor schimbări hormonale.

Specialiștii recomandă ca mamele să discute deschis cu fetițele lor despre menstruație, explicându-le că nu este un motiv de teamă sau rușine. Este important ca acestea să știe că pot cere sfaturi, pot pune întrebări și pot vorbi liber despre ceea ce simt.

„Menstruația este un proces natural, iar modul în care este explicat și perceput influențează direct stima de sine a fetițelor. Informarea corectă și sprijinul familiei le ajută să traverseze această etapă cu încredere”, explică Maria Palanciuc, medic obstetrician-ginecolog la Spitalul Raional Soroca – Centrul Perinatal, în cadrul rubricii Sfatul medicului.

Totodată, este esențial ca fetițele să fie informate despre igiena corectă în această perioadă, utilizarea absorbantelor și importanța îngrijirii personale. Menstruația nu este un subiect tabu, iar rușinea asociată acestui proces poate avea efecte negative asupra dezvoltării emoționale.

Informarea, comunicarea deschisă și susținerea sunt cele mai importante instrumente prin care părinții pot transforma prima menstruație într-o etapă firească și echilibrată din viața copiilor.

