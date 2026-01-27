27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Astăzi, sunt comemorate victimele Holocaustului – una dintre cele mai tragice pagini din istoria omenirii. Milioane de evrei au fost uciși doar pentru apartenența lor etnică, alături de romi și alte categorii de oameni considerați „indezirabili” de regimul nazist.

În anul 2026 se împlinesc 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul țării noastre, perioadă marcată de crime atroce, deportări, umilințe, execuții și suferințe inimaginabile. Mii de oameni au fost lipsiți de dreptul la viață, fiind condamnați la foame, frig și moarte.

Elevii și cadrele didactice ai IP Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” au participat astăzi la un minut de reculegere, în semn de respect și solidaritate față de memoria victimelor Holocaustului. Prin acest gest simbolic, comunitatea școlară a reafirmat importanța păstrării memoriei istorice și a promovării valorilor umane, ale toleranței și respectului reciproc.

