27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

De către
OdN
-
0
8

Astăzi, sunt comemorate victimele Holocaustului – una dintre cele mai tragice pagini din istoria omenirii. Milioane de evrei au fost uciși doar pentru apartenența lor etnică, alături de romi și alte categorii de oameni considerați „indezirabili” de regimul nazist.

În anul 2026 se împlinesc 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul țării noastre, perioadă marcată de crime atroce, deportări, umilințe, execuții și suferințe inimaginabile. Mii de oameni au fost lipsiți de dreptul la viață, fiind condamnați la foame, frig și moarte.

Elevii și cadrele didactice ai IP Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” au participat astăzi la un minut de reculegere, în semn de respect și solidaritate față de memoria victimelor Holocaustului. Prin acest gest simbolic, comunitatea școlară a reafirmat importanța păstrării memoriei istorice și a promovării valorilor umane, ale toleranței și respectului reciproc.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentVremea rea a lăsat mai multe localități din raionul Soroca fără curent
Articolul următorPentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.