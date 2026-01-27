Vremea rea a lăsat mai multe localități din raionul Soroca fără curent

Depunerile de chiciură continuă să creeze probleme în nordul Republicii Moldova. Precipitațiile din ultimele ore au dus la apariția mai multor avarii în rețelele electrice de distribuție gestionate de S.A. RED Nord.

Conform situației operative din 27.01.2026, au fost înregistrate 27 deconectări avariate. Fără energie electrică au rămas 17 739 consumatori din 72 de localități ale raioanelor Florești, Rezina, Soroca și Ocnița.

În raionul Soroca, satele Parcani și Redi-Cereșnovăț sunt complet deconectate de la rețea, iar deconectări parțiale se atestă în localitățile Șeptelici și Balinți.

S.A. RED-Nord 1 de 6

Pentru remedierea defecțiunilor, în teren activează 32 de echipe operative de reparație. Dintre acestea, 14 echipe intervin în raionul Rezina, 7 echipe în raionul Florești, 6 echipe în raionul Soroca și 5 echipe în raionul Ocnița. Echipele lucrează continuu pentru restabilirea alimentării cu energie electrică, în condiții de siguranță.

Lucrările se desfășoară fără întrerupere, iar situația este monitorizată permanent. Deoarece avertizările meteorologice rămân valabile, cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie și să nu atingă conductoarele electrice căzute la pământ sau firele care atârnă de pe stâlpi ori copaci și să nu intervină sub nicio formă în instalațiile electrice.