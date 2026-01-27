Avocatul Poporului: Militarul din Visoca, mort la Florești, ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului

Militarul de 24 de ani, care și-a pierdut viața săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi făcut acest gest tragic din cauza presiunilor și umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale, scrie ea.md.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a autosesizat pe marginea decesului miliarului, la patru zile după ce s-a împușcat cu arma din dotare, pe 20 ianuarie, și va investiga cazul produs în garnizoana din Florești, transmite moldova1.md

„Această decizie a fost luată din cauza gravității situației, interesului public și a suspiciunilor rezonabile că mecanismele de prevenire, raportare și protecție împotriva bullyingului și violenței nu au funcționat corespunzător”, a precizat Celsav Panico.

Ombudsmanul va analiza cazul din perspectiva respectării dreptului la viață, interzicerii tratamentelor inumane sau degradante și obligației statului de a efectua o anchetă eficientă.

„Vor fi examinate măsurile întreprinse de autorități după producerea incidentului, modul în care este desfășurată ancheta internă, precum și existența sau lipsa unor mecanisme reale de prevenire și protecție a militarilor din perspectiva drepturilor omului”, a subliniat Panico.

Ombudsmanul solicită Ministerului Apărării cooperare deplină, schimb real de informații și consolidarea mecanismelor de prevenire a violenței, intimidării și abuzurilor, pentru a asigura un mediu sigur și respectuos pentru toți militarii Armatei Naționale.

Avocatul Poporului face apel către militari, membrii familiilor acestora și alte persoane care au fost martori sau dețin informații despre cazuri de bullying, intimidare, violență sau alte abuzuri în Armata Națională să le raporteze Oficiului Avocatului Poporului, la adresa de e-mail: secretariat@ombudsman.md.

În ultimii ani, Avocatul Poporului s-a autosesizat și în alte cazuri grave din Armata Națională, inclusiv decese, elaborând rapoarte și recomandări pentru Ministerul Apărării privind siguranța, sănătatea psihologică și protecția drepturilor militarilor.

„Din păcate, multe dintre aceste recomandări nu au fost implementate”, a constatat Ceslav Panico.