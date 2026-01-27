Pentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2010, inculpatul a indus în eroare mai multe persoane, asumându-și angajamente false pentru a obține ilicit bunuri și bani. În diverse cazuri, acesta a promis: mportarea automobilelor de lux din străinătate la prețuri avantajoase, preluarea și vânzarea autoturismelor personale ale victimelor, acordarea de asistență la procurarea unui apartament.

În baza acestor promisiuni, inculpatul a solicitat și primit sume considerabile în valută străină și bunuri de valoare (autoturisme), pe care le-a însușit și folosit în interes personal, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, informează procuratura.md.

Prejudiciul total cauzat părților vătămate depășește 5 milioane de lei. În timpul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Totodată, s-a stabilit că acesta a mai fost anterior condamnat pentru fapte similare.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.