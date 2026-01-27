Pentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare

De către
OdN
-
0
21

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2010, inculpatul a indus în eroare mai multe persoane, asumându-și angajamente false pentru a obține ilicit bunuri și bani. În diverse cazuri, acesta a promis: mportarea automobilelor de lux din străinătate la prețuri avantajoase, preluarea și vânzarea autoturismelor personale ale victimelor, acordarea de asistență la procurarea unui apartament.

În baza acestor promisiuni, inculpatul a solicitat și primit sume considerabile în valută străină și bunuri de valoare (autoturisme), pe care le-a însușit și folosit în interes personal, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, informează procuratura.md.

Prejudiciul total cauzat părților vătămate depășește 5 milioane de lei. În timpul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Totodată, s-a stabilit că acesta a mai fost anterior condamnat pentru fapte similare.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedent27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
Articolul următorPoleiul și chiciura au dat azi mari bătăi de cap sorocenilor: trotuarele au devenit patinoare / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.