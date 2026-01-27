Poleiul și chiciura au dat azi mari bătăi de cap sorocenilor: trotuarele au devenit patinoare / VIDEO

Poleiul de astăzi, în special de dimineață, a cam dat bătăi de cap sorocenilor. Pietonii au fost printre cei mai vulnerabili, unii cu greu puteau merge pe trotuarele transformate pe unele porțiuni în adevărate patinoare.

În partea din deal a municipiului Soroca a fost și mai complicat, de parcă te aflai în altă lume paralelă. Iarna de poveste părea frumoasă numai la prima vedere, căci chiciura a doborât cabluri și crengi, punând oamenii în pericol.

Deplasarea pe jos a fost o adevărată provocare, mai ales că nu toți au putut evita căzăturile. Unele cazuri mai grave, au necesitat chiar intervenții chirurgicale. Între timp, serviciul de presă al Primăriei Municipiului Soroca a anunțat că toate serviciile lucrează în regim de alertă. “În ultimele 12 ore, pe drumuri și trotuare au fost împrăștiate 50 de tone de material antiderapant cu șase autospeciale și 35 de muncitori. Serviciile municipale intervin permanent pe drumuri și trotuare, însă din cauza precipitațiilor persistente se formează în mod repetat polei pe carosabil”, se mai spune în comunicatul autorităților.