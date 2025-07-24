В цифровую эпоху ваш профиль в социальных сетях стал больше, чем просто страницей в интернете. Это виртуальная визитная карточка, доступная не только вашим друзьям, но и незнакомым людям из любого уголка мира. В сети с миллиардами пользователей становится все труднее провести границу между личным и публичным пространством. Хотя эти платформы имеют существенное значение для получения информации и социализации, они сопряжены с реальными рисками для вашей как личной, так и финансовой безопасности, и даже для вашей репутации. Поскольку ваша безопасность начинается с правильного информирования, мы покажем вам, как безопасно и ответственно пользоваться социальными сетями.

Реальные риски незащищенного использования социальных сетей

Социальные сети на первый взгляд могут показаться безобидными, но неинформированное использование или несоблюдение мер предосторожности могут подвергнуть вас серьезным рискам. Каждое ваше действие – что публикуете, чем делитесь, с кем общаетесь – может повлиять на вашу безопасность, репутацию и эмоциональное благополучие. Вот почему важно знать, с какими наиболее распространенными опасностями сопряжено незащищенное использование социальных сетей. К рискам относятся:

Кража персональных данных и цифровой идентичности. Социальные сети собирают обширную информацию о пользователях – имя, возраст, местоположение, привычки, интересы. Если эти данные попадают в чужие руки, вы можете стать жертвой кражи личности, когда кто-то создает ложный аккаунт или использует ваши данные для совершения мошенничества. Вашу личную информацию могут также продать на теневом информационном рынке, известном как «Даркнет» («Dark Web»). Простой пример риска – когда пользователь часто публикует фотографии из отпуска и его местонахождение становится общедоступным. Тем самым он может привлечь внимание злоумышленников и послужить им сигналом того, что его жилище пустует.

Воздействие ложного, манипулятивного или опасного контента. Социальные сети являются благодатной почвой для распространения ложных новостей, теорий заговора и манипулятивного контента. Алгоритмы социальных сетей усиливают явление «информационных пузырей», когда пользователи уже не сталкиваются с различными мнениями. Портал Stopfals.md постоянно демонстрирует, как в социальных сетях распространяется дезинформирующая или манипулирующая информация.

Онлайн-преследование и цифровое насилие. Подростки и дети часто становятся мишенью онлайн-преследования: от оскорбительных сообщений или насмешек до цифрового исключения. А цифровое преследование или цифровая травля может привести к тревожности, депрессии и в некоторых случаях даже к попыткам суицида. Один из таких рисков – когда подросток получает негативные комментарии к своим опубликованным фотографиям. Со временем у него развивается тревожность, и он закрывает свой аккаунт, но обидчики могут продолжать свои атаки с анонимных аккаунтов.

Сетевая зависимость и негативное влияние на психическое здоровье. Чрезмерное использование социальных сетей влияет на сон, концентрацию и межличностные отношения в реальной жизни. Это также способствует нездоровым социальным сравнениям и может создать постоянную потребность в подтверждении, что может привести к депрессии, замкнутости и тревожности. Молодежь проводит в среднем 3-5 часов в день в Instagram или TikTok, что может привести к изоляции от семьи и снижению успеваемости в школе.

Современные тенденции

По мере развития социальных сетей возникают и развиваются новые формы риска, более изощренные и трудно выявляемые, в том числе:

Дифейки. Манипуляцию в видео становится все сложнее выявить, и она может использоваться в мошеннических схемах или для компрометации имиджа человека.

Фальшивые чат-боты. Они используются для эмоционального манипулирования, вымогательства денег или персональных данных.

Агрессивный психологический таргетинг. Сети используют данные о вашем просмотре и поведении в интернете для доставки персонализированной рекламы и сообщений.

Опасные вызовы. Такие платформы, как TikTok или Instagram, поощряют создание вирусных трендов и вызовов, а некоторые из них могут стать опасными.

Нормализация токсичного и подстрекательского контента. На фоне «свободы выражения» некоторые сети допускают или недостаточно модерируют экстремистский, женоненавистнический, расистский или продвигающий насилие контент.

Рекомендации по безопасному поведению в интернете

Правительственная платформа по раскрытию информации о киберинцидентах Республики Молдова предлагает ряд рекомендаций по кибербезопасности в социальных сетях.

Используйте надежные и сложные пароли. Сочетайте заглавные и строчные буквы, цифры и символы. Избегайте легко угадываемых паролей, таких как дата вашего рождения или обычные слова. Пароль должен соответствовать следующим условиям: иметь минимальную длину 8 символов для учетных записей пользователей и 12 символов для учетных записей администраторов. И не забывайте: периодически меняйте пароли, каждые 1-3 месяца.

Включение двухфакторной аутентификации (2FA). Этот метод обеспечивает дополнительный уровень безопасности, требуя от вас предоставления дополнительного кода или подтверждения через дополнительное устройство, например, ваш мобильный телефон.

Управляйте своей конфиденциальностью. Отнеситесь внимательно к тому, кто может видеть или получать доступ к вашим публикациям, личной информации и списку друзей. Не публикуйте свой полный адрес, номер телефона, ежедневное расписание или текущее местоположение. Также избегайте частых проверок (check-in), так как это может послужить приглашением для воров или злоумышленников.

Управляйте запросами на дружбу и сообщениями. Будьте осторожны, получая запросы на добавление в друзья или сообщения от незнакомых или подозрительных лиц. Иногда это могут быть фишинговые атаки, попытки получить личную информацию или заразить ваше устройство вредоносным программным обеспечением (ПО).

Будьте внимательны к подозрительным ссылкам. Даже если электронное письмо кажется подлинным или безвредным, избегайте автоматической загрузки или открытия вложений в нем. Всегда проверяйте URL-адрес и ищите признаки, подтверждающие подлинность источника, прежде чем переходить по ссылке.

Проявляйте бдительность к содержанию публикаций. Проверяйте источник информации, прежде чем делиться ею. Распространение дезинформации – одна из самых больших проблем в интернете. Не делитесь интимными или деликатными фотографиями, даже в личных сообщениях, так как они могут быть захвачены или слиты.

Избегайте неофициальных приложений. Скачивайте официальные приложения социальных платформ и избегайте использования неофициальных или сомнительных приложений.

Присматривайте за онлайн-активностью детей. Если вы родитель, открыто обсуждайте с ребенком онлайн-риски и установите четкие правила относительно времени, проведенного в сети, и типа просматриваемого контента. Вы можете также использовать приложения родительского контроля, но не как метод злоупотребления надзором, а как образовательную поддержку.

Распознавайте опасности и сообщайте о них. Будьте осторожны с подозрительными сообщениями, в которых просят денег, паролей или личной информации, поскольку они могут быть попытками фишинга. Блокируйте и сообщайте о людях, которые преследуют вас или отправляют оскорбительный контент, и постоянно информируйтесь о новых методах мошенничества и том, как их избежать.

Что защищает нас в онлайн-среде?

Хотя киберпространство порой может казаться пространством, лишенным правил, на самом деле то, что вы делаете или публикуете в сети, может иметь серьезные правовые последствия.

Действующее законодательство Республики Молдова обеспечивает четкую правовую базу для защиты конфиденциальности, предотвращения злоупотреблений и наказания за противоправное поведение в интернете. Защита ваших персональных данных обеспечивается Законом № 133/2011 о защите персональных данных, а компетентным органом публичной власти является Национальный центр по защите персональных данных (НЦЗПД). Помимо этого, Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях предусматривают санкции за онлайн-преследование, несанкционированное распространение интимных изображений и онлайн-мошенничество. И если вы родитель, не забывайте: дети до 13 лет не должны иметь учетных записей на большинстве социальных платформ, согласно правилам пользования социальными сетями.

Виктория Бородин