Ziua Profesorului, sărbătorită la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / VIDEO

Vineri, în incinta Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca, a avut loc o festivitate deosebită dedicată Zilei Profesorului. Sala de festivități s-a umplut de emoții, aplauze și recunoștință, elevii aducând omagiu celor care zi de zi le transmit nu doar cunoștințe, ci și valori pentru viață.

Evenimentul a fost marcat printr-un program artistic pregătit de elevi, care au recitat poezii, au cântat și au transmis mesaje de mulțumire cadrelor didactice. Profesorii au fost felicitați pentru munca lor și pentru răbdarea cu care ghidează generații întregi de elevi.

Un moment special al zilei a fost prezența foștilor profesori ai liceului, seniorii, care au revenit cu drag în instituția unde și-au dedicat o bună parte din viață educației. Aceștia au fost întâmpinați cu flori și aplauze, iar emoțiile s-au citit pe chipurile tuturor.

Directoarea liceului, Cristina Prisacari-Ilieș, a ținut să sublinieze importanța acestei zile: „Sunt foarte emoționată, pentru că am aici, în fața mea, dascăli de la care am învățat și am preluat foarte multe lucruri. Am învățat fiind și eu tânăr specialist în anul 2001, venită aici, în această instituție, și mă mândresc cu faptul că nu am plecat de aici. Aici unde am venit și am început să activez, aici am rămas. Nu mi-am schimbat locul de trai spiritual.”.

Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă caldă, cu urări de sănătate și succes pentru profesorii de azi și cu aplauze îndelungate pentru dascălii de ieri, care rămân mereu parte a marii familii „Petru Rareș”.