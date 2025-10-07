În raionul Florești au fost identificate două cazuri de tăieri ilegale de arbori

De către

Inspectorii de mediu din Florești au desfășurat recent razii pentru verificarea respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului, scrie ipm.gov.md. În urma acțiunilor, au fost depistate mai multe încălcări ce contravin normelor în vigoare.

Astfel, au fost identificate două cazuri de tăieri ilegale de arbori:

• Localitatea Mărculești – în fâșia forestieră de protecție, au fost tăiați 15 arbori de specie ulm. Persoana responsabilă a fost sancționată contravențional prin aplicarea unei amenzi și compensarea prejudiciului.

• Localitatea Cernița – în fâșia forestieră a localității, au fost tăiați 20 de arbori de specie salcâm. Contravenientul a fost supus acelorași măsuri, respectiv amendă și compensarea prejudiciului.

De asemenea, în urma monitorizării video, inspectorii au identificat doi cetățeni din localitatea Domulgeni care depozitau deșeuri în locuri neautorizate, acțiune care contravine legislației de mediu în vigoare.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește populației că nerespectarea regulilor de protecție a mediului atrage răspundere contravențională și poate genera sancțiuni pecuniare, precum și obligația de a remedia prejudiciul cauzat naturii.