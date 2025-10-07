Sorocenii sunt invitați la o dublă lansare de carte post-mortem, semnate de regretatul muzeograf Nicolae Bulat

Vineri, 10 octombrie 2025, ora 14:00, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, publicul este invitat la o dublă lansare de carte post-mortem, semnate de regretatul istoric și muzeograf Nicolae Bulat, personalitate emblematică a culturii locale.

Evenimentul aduce în prim-plan două volume ce poartă semnătura celui cunoscut drept „pârcălabul Cetății Soroca”, lucrări care pun în valoare atât cercetarea istorică, cât și viziunea artistică a autorului.

Primul volum, „Ivan-Țarevici, Elena Voloșanca și Lupul Sur”, este o poveste captivantă despre fiica lui Ștefan cel Mare, Elena, care s-a căsătorit cu moștenitorul tronului Moscovei, Ivan al III-lea. Cartea aduce în atenția publicului o filă mai puțin cunoscută a istoriei medievale și relațiile politice dintre Moldova și Rusia secolului XV.

Cel de-al doilea volum, „Chipuri istorice desenate de către pârcălabul de Soroca”, reprezintă o incursiune ilustrată prin chipuri și vremuri de demult. Prin aceste desene și reflecții, Nicolae Bulat reconstituie figuri istorice și oferă o perspectivă personală asupra trecutului.

Lansarea post-mortem are menirea de a păstra vie moștenirea culturală a lui Nicolae Bulat și de a o transmite generațiilor viitoare, confirmând rolul său esențial în cercetarea și promovarea istoriei Sorocii și a Moldovei.

Prin aceste două volume, Nicolae Bulat continuă să inspire comunitatea și să-și lase amprenta asupra istoriei culturale a Țării. Evenimentul de la Soroca este nu doar o lansare de carte, ci și o lecție de recunoștință și memorie colectivă pentru unul dintre cei mai apreciați istorici locali.