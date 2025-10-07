Republica Moldova, conectată la SEPA: plăți în euro mai rapide, mai sigure și mai ieftine pentru cetățeni și companii

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), aderarea țării la SEPA înseamnă că plățile transfrontaliere în euro vor fi la fel de simple și de rapide ca cele interne efectuate în țările membre ale Uniunii Europene. Infrastructura SEPA reunește în total 41 de țări europene — toate statele UE, dar și Regatul Unit, țările din Spațiul Economic European, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul.

Pentru cetățenii Republicii Moldova, noul sistem aduce o schimbare concretă în modul în care trimit și primesc bani din străinătate. „Cetățenii nu vor mai trebui să plătească taxe exagerate doar pentru a-și ajuta familia. De exemplu, astăzi, un transfer internațional în euro pentru moldoveni costă între 20 și 200 de euro, însă după aderarea la SEPA, același transfer ar putea costa doar 1-2 euro sau chiar 50 de cenți”, explică Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei.

Beneficiile se extind și asupra mediului de afaceri. Pentru companii, conectarea la SEPA înseamnă plăți comerciale mai rapide și mai sigure, fără taxe suplimentare și fără întârzieri, la aceleași costuri ca în UE. Acest lucru facilitează schimburile comerciale, întrucât peste 60% din exporturile Republicii Moldova sunt orientate către piața europeană.

Economiile generate de această aderare sunt semnificative. Estimările BNM arată că Moldova va economisi circa 12 milioane de euro anual, iar pe termen mediu până la 20 de milioane de euro pe an — bani care vor rămâne în economia națională, contribuind la dezvoltarea afacerilor locale și la crearea de locuri de muncă.

Totodată, integrarea în SEPA confirmă compatibilitatea sistemului financiar moldovenesc cu standardele europene. Aceasta sporește încrederea partenerilor externi și a investitorilor internaționali, consolidând imaginea Republicii Moldova ca un actor economic credibil și stabil în regiune.

Concluzie:

Prin aderarea la SEPA, Republica Moldova face un pas concret spre spațiul economic european, aducând beneficii tangibile pentru populație și mediul de afaceri. Plățile mai rapide, costurile reduse și încrederea crescută în sistemul financiar național marchează o etapă importantă în modernizarea economiei și apropierea de standardele Uniunii Europene.