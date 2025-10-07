Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, cântă prohodul lui Dodon și Șor și amenință Moldova cu război

„În Moldova, sunt neputincioși împotriva (PAS). (…) Partidul lui Șor, partidul lui Dodon, comuniștii – toți sunt diferiți, lipsiți de o platformă comună. Bunul-simț este prezent, dar este insuficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedați de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova – nu pro-ruse, ci pro-moldovenești, non-Soros, forțe suverane. Voronin era așa. (…)”, a spus Dughin într-un interviu pentru publicația www.multipolarpress.com.

„Este nevoie de o ideologie, de o politică decisivă, proactivă în spațiul post-sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vreți război? Atunci sunt necesare transformări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan. Altfel, războiul este inevitabil”, a amenințat el.