VOX: Care e cea mai bună scuză pe care ai folosit-o ca să nu faci ceva? VIDEO

În fiecare an, pe 20 august, este celebrată Ziua Mondială a Lenei, o zi mai puțin obișnuită, dar care a câștigat popularitate în multe țări. Această sărbătoare a apărut pentru prima dată în Columbia, în anii 1980, fiind gândită ca o ocazie de a vorbi cu umor despre odihnă și despre importanța de a lua o pauză într-o lume mereu grăbită.

De-a lungul timpului, ziua a devenit simbolică pentru cei care cred că uneori este nevoie să încetinim ritmul, să lăsăm grijile deoparte și să ne permitem câteva clipe de relaxare.

Cu ocazia acestei zile inedite, am ieșit pe străzile orașului pentru a sta de vorbă cu sorocenii. Am dorit să aflăm, într-o manieră amuzantă, ce scuze inventează oamenii atunci când nu vor să facă ceva.