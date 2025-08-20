Lot de jucării periculoase pentru copii, reținut la Aeroport

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au reținut luni un lot de marfă, constituit din 3 504 etichete din cauciuc, ce nu au fost declarate autorității vamale. Poliția de frontieră a comunicat că produsele erau destinate unor obiecte și piese asociate unui brand de jucării pentru copii. Centrul de investigații Jurnalistice a realizat în aprilie curent o amplă anchetă în care arăta că în Moldova se aduc pe diferite căi jucării care prezintă riscuri pentru copii.

Mărfurile au fost descoperite în bagajele unei pasagere în vârstă de 37 de ani, cetățeană a Republicii Populare Chineze, care sosise la Chișinău cu o rută din Istanbul.

Neavând acte de proveniență și fără a fi supuse procedurilor legale de evaluare a conformității, produsele puteau prezenta un risc pentru sănătatea minorilor, deoarece materialele din cauciuc necontrolate pot conține substanțe toxice sau elemente periculoase la contactul direct.

Lotul de marfă a fost ridicat și este pasibil de confiscare, iar persoana vizată riscă sancțiuni contravenționale.

În ancheta jurnalistică Jucării interzise copiilor: piețele, inundate de produse neconforme, publicată în luna aprilie, jurnaliștii de la Anticoruptie.md au arătat că doar în anul 2024, autoritățile de control au depistat aproape 850 de mii de jucării neconforme. Cifrele examinate de portalul Anticoruptie.md confirmă amploarea problemelor grave de siguranță care persistă pe piața jucăriilor. Documentarea la punctele de comercializare a scos la iveală faptul că multe produse destinate copiilor sunt vândute fără certificate de conformitate și fără etichetare adecvată. Dacă în cazul jucăriilor de dimensiuni mai mari se respectă, în general, cerințele legale, cele mai mici – precum slime-urile, jucăriile anti-stres și squishy – sunt adesea lipsite de orice documentație oficială și ajung în piețe eludând căile legale de export.

Crina Dumitriu, anticoruptie.md