VOX: Ce oportunități ai ca tânăr în Republica Moldova?

În fiecare an, pe 12 august, este marcată Ziua Internațională a Tineretului – o ocazie de a celebra energia, curajul și potențialul tinerilor din întreaga lume. Tinerețea înseamnă frumusețe, forță, mișcare și dorința de a reuși. Este perioada în care mii de drumuri sunt deschise, iar alegerea celui potrivit poate schimba un destin.

Cu această ocazie, am întrebat câțiva tineri din Soroca ce oportunități au în Republica Moldova și cum își construiesc viitorul aici, acasă.

Varvara Pereteatcu: „Fiind tânăr în Republica Moldova, ai mult mai multe oportunități decât poate îți imaginezi. Da, nu toate îți bat singure la ușă, dar dacă ești dispus să te implici, să cauți și să te dezvolți, vei descoperi că există granturi, programe de instruire, proiecte internaționale, locuri unde poți învăța din practică și unde îți poți construi viitorul pas cu pas. Eu am început cu voluntariatul. Am colaborat cu mai multe organizații, implicându-mă în activități pentru comunitate, proiecte de tineret și campanii de informare. Una dintre experiențele care mi-au marcat parcursul a fost voluntariatul la Centrul DACIA din Soroca. Acolo am învățat cât de important este să lucrezi în echipă, să comunici cu oamenii și să transformi ideile în acțiuni reale. Mai târziu, această implicare m-a ajutat să obțin un loc de muncă în cadrul aceleiași organizații. Voluntariatul nu mi-a adus doar experiență, ci și oameni valoroși în jur, încredere în mine și șansa de a lucra într-un domeniu pe care îl iubesc.”.

Ecaterina Muntean: „Ca tânăr în Republica Moldova, am descoperit că oportunitățile apar atunci când alegi să fii implicat. Primii pași i-am făcut în Consiliul Elevilor, unde am învățat să reprezint vocea colegilor, să organizez evenimente și să lucrez în echipă. Această experiență m-a condus mai departe spre Consiliul Raional al Elevilor, unde, în calitate de președintă, am avut ocazia să coordonez proiecte și să colaborez cu tineri din întreg raionul. Implicarea mea nu s-a oprit aici – am participat la proiecte de voluntariat precum Masa Bucuriei și Războiul Bănuților, campanii care m-au învățat ce înseamnă solidaritatea și puterea de a aduce un zâmbet celor care au nevoie. Cred cu tărie că implicarea este cheia – fiecare proiect, fiecare eveniment și fiecare colaborare îți oferă nu doar oportunități de dezvoltare personală, ci și șansa reală de a aduce schimbare în jurul tău.”.

Marian Ceban: „Pentru mine, e important că mă pot implica în diferite proiecte, pot învăța și lucra în domenii care mă pasionează, mă pot expune liber și îmi pot exprima opiniile, pot contribui la schimbări în comunitatea mea și pot cunoaște oameni care mă inspiră și mă motivează să merg mai departe.”.

Mirela Popa: În Republica Moldova, tinerii au tot mai multe oportunități de dezvoltare personală și profesională, de la programe de voluntariat și proiecte finanțate de organizații internaționale, până la burse și schimburi academice. Un exemplu concret este programul de colaborare cu Universitatea Sorbona, la care am aplicat recent, ce oferă șansa de a studia într-un mediu academic prestigios și de a acumula experiență internațională. Astfel de inițiative nu doar că îți deschid uși spre cunoaștere și carieră, dar îți oferă și posibilitatea de a reprezenta Moldova pe plan internațional, contribuind la o generație mai implicată, informată și conectată la lumea modernă.”.

Marina Rotaru: „În Republica Moldova există mai multe oportunități pe care le poți accesa, fie că e vorba de educație, finanțare, locuințe sau dezvoltare personală. Fiind tânără specialistă în domeniul educației pot spune că suntem ajutați atât financiar cât și fizic la locul de muncă pentru a ne acomoda și motiva de a continua drumul ales aici în țară! Ca tânără mamă, aflată în concediu de maternitate am profitat de indemnizația unică la naștere și de concediul de la postul de muncă- ceea ce reprezintă un suport considerabil. Ceea ce ține de dezvoltarea personală, în această țară eu pot continua paralel să studiez programul de licență în cadrul unei universități locale! Deci, concluzionând pot spune ca, tineri fiind, suntem destul de motivați de a rămâne acasă și a construi aici viitorul!”.

Mihail Ursu: „Ca tânăr în Republica Moldova ai mai multe oportunități, de exemplu: programe de schimb internațional, burse, cursuri gratuite în IT și design, finanțare pentru afaceri, voluntariat, proiecte culturale și activități sportive.”.

Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2024, numărul tinerilor din Republica Moldova, cu vârsta 14-34 ani, a constituit 544 de mii sau 22,8% din totalul populației cu reședință obișnuită.