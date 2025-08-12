Nicolaevca face pași importanți spre modernizarea culturii și educației locale

Primăria comunei Nicolaevca din raionul Florești a finalizat cu succes proiectul „Spații Culturale Moderne – Investiții în Tehnologie”. Proiectul a fost realizat prin finanțarea acordată în cadrul Apelului Nr.1/2025 al Programului LEADER, implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului”, un partener strategic în dezvoltarea durabilă a regiunii rurale.

Investiția a vizat modernizarea Casei de Cultură și a Bibliotecii Publice din Nicolaevca, instituții cheie pentru viața culturală și educația informală a localnicilor. Astfel, acestea au fost echipate cu tehnologie digitală de ultimă generație, inclusiv calculatoare performante, sisteme audio-video moderne și un sistem acustic profesional, menit să asigure o calitate superioară în desfășurarea evenimentelor culturale, spectacolelor, atelierelor și sesiunilor educaționale.

Prin acest proiect, comunitatea din Nicolaevca beneficiază de acces facil la instrumente tehnologice care permit nu doar o mai bună organizare a activităților culturale, dar și promovarea tradițiilor locale în spațiul digital. Copiii, tinerii și seniorii vor avea astfel posibilitatea să participe activ la evenimente și să-și dezvolte competențele digitale, o prioritate esențială în contextul actual al transformărilor sociale și tehnologice.

„Investiția în cultura locală nu este doar o modernizare a spațiilor, ci o șansă reală pentru comunitate de a-și păstra și transmite valorile tradiționale, dar și de a deschide noi orizonturi de cunoaștere și educație”, a menționat un reprezentant al Primăriei Nicolaevca.

Valoarea totală a proiectului este de 72.840 de lei, din care 58.272 lei reprezintă subvenția oferită prin Programul LEADER, iar restul de 14.568 lei este contribuția proprie a administrației locale. Acest parteneriat financiar reflectă angajamentul comun de a dezvolta infrastructura rurală și de a oferi servicii de calitate pentru cetățeni.

Programul LEADER, parte integrantă a Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Rurală, este implementat în Republica Moldova de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cu sprijinul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală Leader. Inițiativa are drept scop stimularea dezvoltării locale prin mobilizarea resurselor comunitare și crearea unor condiții favorabile pentru progres economic, social și cultural.

Prin acest proiect, Nicolaevca se alătură altor localități care investesc în cultura și educația rurală, promovând un model de dezvoltare sustenabilă și adaptată nevoilor actuale ale cetățenilor.