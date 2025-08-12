La Cetatea Soroca, omagiu adus lui Henryk Sienkiewicz și eroilor de la Jasna Góra / GALERIE FOTO

Cetatea Soroca a găzduit, ediția din acest an a Zilelor Henryk Sienkiewicz. Evenimentul, devenit deja o frumoasă tradiție, a reunit personalități din Republica Moldova și Polonia, având drept scop atât cinstirea memoriei marelui scriitor polonez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, cât și comemorarea a 370 de ani de la eroica apărare a orașului Jasna Góra împotriva trupelor suedeze, din anul 1655.

Acea bătălie, intrată pentru totdeauna în istoria Poloniei, rămâne un simbol al curajului, statorniciei și credinței profunde a națiunii poloneze – valori care au inspirat, de-a lungul timpului, generații întregi.

Evenimentul a fost onorat de prezența ministrului Jacek Kasprzyk și a soției sale, a atașatului militar, colonelul Maciej Zając, alături de reprezentanți ai Forțelor de Apărare Teritorială și de consulul Sebastian Kmita. Dintre prietenii din Polonia au participat Marek Pantula – Membru de Onoare al Societății Culturale Polone Jasna Góra, poetul și compozitorul Mateusz Pieniążek, precum și educatorul, sculptorul și artistul stradal Jerzy Jankowski.

Din partea autorităților locale au fost prezenți viceprimarul municipiului Soroca, Veaceslav Ursu, și vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Tănase. Programul a inclus un spectacol oferit de oaspeți din Tiraspol, care a adus pe scena Cetății Soroca momente artistice pline de emoție.

Gazda evenimentului a fost Uniunea Polonezilor din Soroca, condusă de președinta Mlinskaia Rodica, care a subliniat importanța păstrării legăturilor culturale și a respectului pentru valorile comune.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean