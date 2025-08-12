Primăriile Egoreni și Volovița, din raionul Soroca, transformă crengile în resursă, nu în deșeu

Comuna Volovița și satul Egoreni au făcut un pas important către protejarea mediului, fiind dotate cu tocătoare de crengi care vor transforma resturile vegetale în compost sau mulci, în loc să fie arse și să polueze aerul. Locuitorii din comuna Volovița și satul Egoreni, raionul Soroca, beneficiază de acum de echipamente moderne pentru tocarea crengilor. Această investiție va permite transformarea deșeurilor vegetale dintr-o problemă de mediu într-o resursă utilă pentru gospodării și spațiile publice.

În loc să fie arse — procedeu care eliberează în atmosferă particule nocive și afectează calitatea aerului — crengile vor fi mărunțite și folosite ca mulci pentru protecția solului sau ca materie pentru compost, contribuind astfel la fertilizarea naturală a terenurilor.

Echipamentele au fost achiziționate în baza unui contract semnat între Valentina Jamba, directoarea Asociației Obștești „Eco-Sor”, și Viorel Andriuța, directorul S.A. „Hidroimpex”. Această dotare completează acțiunile de salubrizare din zonă și sprijină un sistem de colectare organizată a deșeurilor.

Acțiunea face parte din proiectul „Un pas realizat spre un sat curat”, finanțat de IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM) și implementat de A.O. „Eco-Sor”. Proiectul urmărește nu doar reducerea poluării, ci și crearea unui model de bune practici în gestionarea deșeurilor la nivel local. Prin investiții în echipamente moderne și printr-o abordare responsabilă a deșeurilor, primăriile Volovița și Egoreni devin exemple de comunități care pun pe primul loc protecția mediului și calitatea vieții locuitorilor.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

