Directoarea Colegiului „Mihai Eminescu”, Tatiana Vișniovaia, a participat la o vizită de studiu în Estonia / GALERIE FOTO

În perioada 6–10 octombrie 2025, directoarea Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a participat alături de alți manageri ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării la o vizită de studiu în Republica Estonia.

Scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici din sistemul educațional estonian, recunoscut pentru modernizare, digitalizare și o orientare eficientă a tinerilor spre piața muncii.

Pe durata programului, delegația Republicii Moldova a avut întrevederi cu reprezentanți ai mai multor instituții-cheie din domeniul educației și ocupării forței de muncă: Consiliul pentru Educație și Tineret al Estoniei (HARNO), Autoritatea pentru Calificări (Kutsekoda), Ministerul Educației și Cercetării al Estoniei, Centrul de Formare Profesională VOCO din Tartu, Centrul de Reabilitare Profesională Astangu și Serviciul Național de Ocupare a Forței de Muncă.

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 1 de 6

Participanții au remarcat importanța colaborării dintre educație, mediul economic și serviciile sociale, dar și modul în care Estonia sprijină tinerii care nu sunt angajați și nu urmează studii (NEET), precum și persoanele cu nevoi educaționale speciale.

După această vizită, instituția din Soroca își propune să aplice practicile observate în Estonia prin extinderea parteneriatelor educaționale și economice, dezvoltarea programelor de orientare profesională pentru elevi, aplicarea metodelor moderne de predare și consolidarea unei culturi bazate pe incluziune și competențe practice.

Activitatea a fost organizată de Consiliul Europei în cadrul proiectului „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”, cofinanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.