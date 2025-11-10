Acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală la Soroca: „Strigam ajutor…”

De către
OdN
-
0
560

Judecătoria Soroca a dispus reluarea examinării unui dosar privind acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală, după ce poliția a refuzat să redeschidă cauza, deși au fost prezentate noi probe și înregistrări video. Hotărârea instanței, pronunțată la 31 octombrie 2025, reprezintă o corecție importantă a inacțiunilor organelor de urmărire.

Judecătoria Soroca a examinat contestația unei femei care a reclamat că, în vara anului 2024, a fost victima unor acte repetate de violență și lipsire de libertate, comise de partenerul său. Potrivit documentelor din dosar, victima a declarat că agresiunile au avut loc pe parcursul unei nopți întregi, fiind constrânsă fizic și psihologic, iar dimineața a reușit să scape sărind de la balconul locuinței situate la etajul întâi.

După incident, materialul a fost închis la nivelul Inspectoratului de Poliție Soroca, fără emiterea unei hotărâri contravenționale. Ulterior, femeia a descoperit că dosarul fusese arhivat și a adresat trei cereri oficiale prin care solicita reluarea examinării, invocând existența unor noi probe – inclusiv trei înregistrări video care ar documenta violențele.

Victima cere tragerea la răspundere penală a bărbatului pentru faptele de violenţă sexuală, exprimate prin constrângerea sistematică de a întreţine diferite acte sexuale perverse, precum şi alte acţiuni sexualizate fără consimţământul său, însoţite de ameninţări, umilire, limitarea libertăţii şi presiune psihologică, a se lua în considerare circumstanţele fixate pe trei înregistrări video.

Deși legea obligă poliția să răspundă motivat la asemenea solicitări, două dintre cererile petiționarei au rămas fără răspuns. Instanța a constatat că acest fapt constituie inacțiune și a decis anularea refuzului Inspectoratului de Poliție Soroca de a redeschide cazul.

Judecătorul a dispus remiterea materialelor către poliție pentru reluarea examinării și stabilirea tuturor circumstanțelor care pot duce la intentarea unei cauze penale conform articolelor 171, 173 și 201¹ din Codul penal – care se referă la viol, constrângere sexuală și violență în familie.

Totodată, instanța a respins cererea de sancționare a poliției pentru omisiunile comise, considerând-o neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.


Articolul precedentHoroscop 10 noiembrie 2025. Săgetătorii este firesc să vrea să fie prevăzători și să vrei să-i protejeze pe cei apropiați de eventuale probleme.
Articolul următorMoscova vrea Republica Moldova. Europa trebuie să o oprească
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.