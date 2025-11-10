Acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală la Soroca: „Strigam ajutor…”

Judecătoria Soroca a dispus reluarea examinării unui dosar privind acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală, după ce poliția a refuzat să redeschidă cauza, deși au fost prezentate noi probe și înregistrări video. Hotărârea instanței, pronunțată la 31 octombrie 2025, reprezintă o corecție importantă a inacțiunilor organelor de urmărire.

Judecătoria Soroca a examinat contestația unei femei care a reclamat că, în vara anului 2024, a fost victima unor acte repetate de violență și lipsire de libertate, comise de partenerul său. Potrivit documentelor din dosar, victima a declarat că agresiunile au avut loc pe parcursul unei nopți întregi, fiind constrânsă fizic și psihologic, iar dimineața a reușit să scape sărind de la balconul locuinței situate la etajul întâi.

După incident, materialul a fost închis la nivelul Inspectoratului de Poliție Soroca, fără emiterea unei hotărâri contravenționale. Ulterior, femeia a descoperit că dosarul fusese arhivat și a adresat trei cereri oficiale prin care solicita reluarea examinării, invocând existența unor noi probe – inclusiv trei înregistrări video care ar documenta violențele.

Victima cere tragerea la răspundere penală a bărbatului pentru faptele de violenţă sexuală, exprimate prin constrângerea sistematică de a întreţine diferite acte sexuale perverse, precum şi alte acţiuni sexualizate fără consimţământul său, însoţite de ameninţări, umilire, limitarea libertăţii şi presiune psihologică, a se lua în considerare circumstanţele fixate pe trei înregistrări video.

Deși legea obligă poliția să răspundă motivat la asemenea solicitări, două dintre cererile petiționarei au rămas fără răspuns. Instanța a constatat că acest fapt constituie inacțiune și a decis anularea refuzului Inspectoratului de Poliție Soroca de a redeschide cazul.

Judecătorul a dispus remiterea materialelor către poliție pentru reluarea examinării și stabilirea tuturor circumstanțelor care pot duce la intentarea unei cauze penale conform articolelor 171, 173 și 201¹ din Codul penal – care se referă la viol, constrângere sexuală și violență în familie.

Totodată, instanța a respins cererea de sancționare a poliției pentru omisiunile comise, considerând-o neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.