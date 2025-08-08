Vântul puternic a provocat intervenții de urgență în Soroca, Șeptelici și Rublenița

Vântul puternic care a lovit recent raionul Soroca, a dus la înregistrarea a șapte intervenții de urgență, majoritatea fiind pentru defrișarea copacilor căzuți. Direcția Situații Excepționale Soroca a anunțat că, deși impactul a fost semnificativ, nu au fost raportate alte situații grave.

Vântul puternic a afectat în special trei localități din raionul Soroca, echipele de intervenție au fost nevoite să acționeze rapid pentru a îndepărta copacii căzuți, punând în pericol siguranța circulației și a cetățenilor.

DSE Soroca informează că „au avut un număr total de șapte intervenții în urma vântului puternic. Cinci dintre acestea s-au înregistrat în municipiul Soroca, iar câte una în localitățile Șeptelici și Rublenița”. În ciuda pagubelor cauzate de vânt, responsabilii au subliniat că nu au fost semnalate alte situații de urgență, iar populația nu a fost grav afectată.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

