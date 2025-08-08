Floreștiul îmbracă straie de sărbătoare: vine Festivalul Pâinii!

De către
OdN
-
0
12

La19 august, se va desfășura mult așteptatul Festival al Pâinii. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești, va avea loc la Centrul Cultural Florești, începând cu ora 10:00, sub genericul: „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”. Participanții sunt așteptați să guste nu doar din bunătățile tradiționale, ci și din atmosfera autentică a unui festival dedicat roadelor pământului și oamenilor harnici care le culeg.

Vizitatorii vor avea parte de expoziții de pâini artistice, colaci și delicii de casă, alături de dansuri, cântece populare și momente culturale care pun în valoare bogăția rurală a raionului. Festivalul promite să fie o adevărată sărbătoare a simțurilor, a tradiției și a identității.


Articolul precedentVântul puternic a provocat intervenții de urgență în Soroca, Șeptelici și Rublenița
Articolul următorGest de solidaritate la nunta Mariei și a lui Alexandru Ciuvaga: daruri pentru mamele și copiii de la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.