Floreștiul îmbracă straie de sărbătoare: vine Festivalul Pâinii!

La19 august, se va desfășura mult așteptatul Festival al Pâinii. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești, va avea loc la Centrul Cultural Florești, începând cu ora 10:00, sub genericul: „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”. Participanții sunt așteptați să guste nu doar din bunătățile tradiționale, ci și din atmosfera autentică a unui festival dedicat roadelor pământului și oamenilor harnici care le culeg.
Vizitatorii vor avea parte de expoziții de pâini artistice, colaci și delicii de casă, alături de dansuri, cântece populare și momente culturale care pun în valoare bogăția rurală a raionului. Festivalul promite să fie o adevărată sărbătoare a simțurilor, a tradiției și a identității.