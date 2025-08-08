Gest de solidaritate la nunta Mariei și a lui Alexandru Ciuvaga: daruri pentru mamele și copiii de la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” / VIDEO

Încă o nuntă din Republica Moldova s-a transformat într-o lecție de generozitate. Alexandru și Maria Ciuvaga, alături de prezentatoarea lor, Doina Gogu, au folosit ziua cea mare pentru a aduce sprijin mamelor și copiilor aflați în dificultate la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” din cadrul Misiunii Sociale „Diaconia”.

În loc să primească doar tradiționalele cadouri de nuntă, mirii au creat un scenariu special de implicare, încurajându-și invitații să doneze jucării, cărți și resurse financiare. Toate acestea au ajuns la Centrul Maternal „În Brațele Mamei”, unde beneficiarele — cupluri mamă–copil — au primit nu doar obiecte utile, ci și o doză puternică de speranță și susținere.

„Le mulțumim din inimă pentru implicarea lor, care a adus lumină și grijă beneficiarilor noștri”, au transmis ulterior reprezentanții Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. Centrul Maternal „În Brațele Mamei” sprijină mamele aflate în situații de criză, oferindu-le adăpost temporar, consiliere și suport pentru reintegrare socială. Gesturi precum cel al lui Alexandru și al Mariei nu doar că îmbunătățesc viața acestor familii, ci și inspiră comunitatea să se implice activ în acte de solidaritate.