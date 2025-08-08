„Festivalul Vânătorilor” vă așteaptă sâmbătă la “Poienița Însorită” din Drochia

Pe 9 august 2025, cu începere de la ora 11:00, toți iubitorii de natură și vânătoare sunt invitați la „Festivalul Vânătorilor”, un eveniment deosebit dedicat pasiunii pentru vânătoare, spiritului de camaraderie și respectului pentru mediul înconjurător.

Manifestarea va avea loc în cadrul pitoresc al Taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților „Poienița Însorită” din Drochia, oferind un prilej ideal de a celebra tradițiile cinegetice, de a socializa și de a promova valorile unei vânători responsabile. Festivalul promite activități atractive, demonstrații tematice, expoziții de echipamente și momente artistice, într-un cadru natural care încurajează respectul față de biodiversitate.


