„Descoperă Europa prin dialog și povești de succes” – sesiune de informare cu impact local în orașul Drochia

Pe data de 5 august curent, sala mică de ședințe a Consiliului Raional Drochia a găzduit sesiunea de informare în cadrul proiectului „Valorile europene – aproape de oameni”, implementat de AO „Femeia de Azi”, care a reunit personalități marcante din comunitatea drochiană – eveniment cu adevărat inspirațional, în care Europa a fost descoperită prin vocea femeilor care construiesc viitorul cu multă implicare, curaj și perseverență.

Prev 1 of 18 Next

Sub genericul „Descoperă Europa prin dialog și povești de succes”, participantele și invitații au creat un spațiu autentic de schimb de idei, experiențe și modele pozitive de dezvoltare personală și profesională.

Într-un context în care valorile europene devin tot mai relevante pentru dezvoltarea comunității locale, acest eveniment a reunit reprezentanți din diferite domenii – educație, administrație publică locală, societate civilă, cultură și mass-media, într-un dialog deschis despre impactul concret al acestor principii în viața de zi cu zi.

Un cuvânt de salut a adresat Diana Russu, administratoarea AO „Femeia de Azi”, care a mulțumit pentru prezență invitaților la acest eveniment, relatând succint despre scopul și obiectivele acestei inițiative.

Evenimentul a evidențiat modul în care proiectele finanțate de Uniunea Europeană contribuie la consolidarea democrației, a statului e drept, a respectului pentru drepturile omului și a solidarității – valori fundamentale, care stau la baza unei societăți echitabile și durabile – aspecte, care au fost relevant prezentate de facilitatoarea Doinița Stamati, membră AO „Femeia de Azi”.

Prin exemple reale și inițiative de succes, implementate la nivel local, participantele au reflectat asupra modului în care Europa nu înseamnă doar instituții sau reglementări, ci și oportunități reale pentru oameni, comunități și viitorul comun.

O informație amplă, cu lux de amănunte a fost prezentată în cadrul sesiunii de Mihaela Doschinescu, secretara Cosiliului Raional Drochia, care a menționat despre susținerea Consiliul raional Drochia a dialogului deschis și transparent despre subiectului abordat în cadrul acestei întâlniri. Pe această cale, a transmis salutul călduros al președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, împărtășind din frumoasa experiență din toate domeniile de activitate, cât și rezultatele culese în urma implementării proiectelor susținute de fondurile Europene:

„Localitățile din raionul Drochia se pot bucura de proiecte investite în diverse domenii precum: iluminat stradal, sisteme de apeduct și canalizare, alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit, reparația și reconstrucția edificiilor de interes social și cultural, reparația drumurilor, gestionarea deșeurilor, împădurirea, înverzirea și crearea parcurilor ecologice, a spațiilor de agrement pentru copii și tineri. Drept exemplu pot servi: construcția rețelelor de canalizare în cartierul nr.10, a orașului Drochia; extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Ochiul Alb; dotarea cu mobilier și tehnologii moderne a instituțiilor educaționale din satul Maramonovca; reconstrucția acoperișului Grădiniței Nr.1 „Viorica”, din satul Dominteni; extinderea rețelei de iluminat stradal în satul Chetrosu.

De asemenea, a menționat despre succesele în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, fiind alocate: 33 ha la Chetrosu; 19 ha la Dominteni. Alte proiecte importante au fost: Parcul modern în satul Chetrosu – investiție de 4 milioane lei; Sistemul de gestionare a deșeurilor la Dominteni – proiect de 1,5 milioane lei; 3 autospeciale noi pentru colectarea deșeurilor în orașul Drochia, deja puse în funcțiune. Una din autospeciale pentru colectarea deșeurilor va fi alocată primăriei satului Popeștii de Jos.

Trei localități din raionul Drochia au fost selectate pentru finanțare din Fondul Național pentru Mediu în cadrul apelului de proiecte 02/2024–03/2024, axat pe „Managementul integrat al deșeurilor”: Țarigrad – implementarea unui sistem modernizat de gestionare a deșeurilor – 1,8 milioane; Dominteni – modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor – 1,6 milioane; Popeștii de Jos – infrastructură modernă pentru gestionarea integrată a deșeurilor – 1,7 milioane.

Guvernul Republicii Moldova a suplimentat Fondul Rutier cu aproape 2,7 miliarde de lei pentru drumuri în 2025. Executivul a aprobat majorarea bugetului pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale.

Astfel, pentru raionul Drochia, prin programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale s-au alocat 42,547190 lei:

1 .G20 G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7, alocat: 31991,19 mii lei.

2. G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, alocat: 7056,00 mii lei.

3. R7 R14 – Drochia – Rîșcani (asigurarea siguranței rutiere prin amenajare a unui sens giratoriu și instalarea semaforului) alocat: 3500,00 mii lei

Guvernul Republicii Moldova a investit o sumă semnificativă de 1,3 milioane de lei pentru reparația capitală a acoperișului Gimnaziului „Viorel Ciobanu” din satul Șuri, raionul Drochia Această investiție reprezintă nu doar o acoperire sigură și fiabilă, ci și un mediu propice desfășurării activităților educaționale.

Urmare a implementării proiectului care face parte din Programul Național „Satul European”, circa 200 de beneficiari ai instituției se bucură acum de un mediu de învățare mai confortabil și sigur, fără teama de infiltrări de apă sau alte probleme legate de acoperișul deteriorat.

Proiecte importante au fost implementate în domeniul educației. De investiții străine s-au bucurat și multe Instituții de învățământ din raionul Drochia, aplicând independent sau având ca parteneri instituții de învățământ din țările vecine – membre ale UE, acestea au reparat parțial clădirile instituțiilor, au construit laboratoare performante de studiu, sau au creat condiții moderne în instituțiile publice: LT „Mihai Eminescu”, LT „Ștefan cel Mare”, LT. „B.P. Hasdeu”, Gimnaziul nr. 2 din orașul Drochia ș.a.

Această transformare este posibilă datorită Guvernului Republicii Moldova, care acționează cu determinare și transparență, și desigur, sprijinului constant și generos al Uniunii Europene. UE este un partener de încredere care contribuie esențial la dezvoltarea țării noastre.”

Elena Parasca, specialist tineret și sport /atragere investiții, primăria orașului Drochia a adresat un mesaj de susținere a acestei inițiative din partea primarei de Drochia, Nina Cereteu, împărtășind din succesele și realizările obținute de primăria Drochia, în perioada 2024-2025: „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului din orașul Drochia” (2024), FNDRL, în valoare de 9.604.473,96 (contribuție din bugetul primăriei de 960.447,40); „Creșterea atractivității economice și sociale a zonei de revitalizare Valea Curechiului” (2024), Polish Aid în cadrul Fondului de Sinergie pentru Dezvoltare Urbană, ediția 2023-2024, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Primăria orașului Drochia și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării, în valoare de 947 000 lei (contribuție de 249 000lei); „Cale urbană verde în orașul Drochia (MD) și orașul Săveni (RO)” (2025), finanțat de Interreg NEXT, în valoare de 513 285,42 euro, (contribuție de 51 328,55 euro); INTEGRETED RESPONSE IN DISASTER RISK PREVENTION, (2025), finanțat de Interreg NEXT, în valoare de 296 718,24 euro; Extinderea sistemului de canalizare în sectorul Policlinicii. Etapa I, în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024, finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în perioada 2024-2025, în valoare de 10 622 993,58 lei (contribuție de 622 993,58 lei); „Extinderea grupelor creșă la Instituția de educație timpurie nr. 8 „Floricica” or. Drochia”, în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024, finanțare din mijloacele Fondului Național pentru dezvoltare regională și locală în perioada 2024-2025, în valoare de 1 037 350,36 lei (contribuție de 5 864,97 lei).”

Angela Croitor, administratoare AO Centrul de Resurse Univers, directoarea Colegiului de Studii Integrate „Constantin Stere”, administratoare PP “Glia Drochiana”, a menționat: „Suntem Europa – și geografic, și ca mod de viață, și ca valori. Ceea ce trăim zi de zi, felul în care ne educăm copiii, în care ne raportăm la libertate, la dreptate, la muncă și respect reciproc – toate acestea, firesc, fac parte din cultura europeană. Menținerea parcursului european nu este doar o decizie politică. Este o alegere de direcție pentru viitor. Ne oferă oportunitatea ca sprijinul european să nu rămână doar pe hârtie, ci să fie implementat logic, bine gândit și adaptat planurilor strategice ale țării, prin mecanisme guvernamentale clare și transparente. Suportul european nu înseamnă doar resurse financiare. Este valoros mai ales prin transferul de experiență – prin modele funcționale, prin idei, prin bune practici care ne pot ajuta să construim o viață de calitate aici, acasă. Nu e logic și nici sănătos – să ne tot punem întrebarea: „Est sau Vest?”. Situația geopolitică ne arată clar că avem o cale rațională, echilibrată, o cale dictată de realitate și de dorința noastră sinceră de progres. Avem foarte multe proiecte implementate din fonduri europene, care au adus un suflu nou comunității, schimbând destine, oameni și viziuni. Unul din succesele obținute, de care suntem mândri este Centrul de instruire antreprenoriala Maramonovca-Drochia – granturi pentru tineri (Primul în 2018, cu valoare de 45 000 euro). Azi Antreprenoriat digitalizat – circa 100 000 euro din fonduri europene; proiecte de infrastructură locala: drum reparat, renovare IET, amenajare parc, suport financiar pentru femei agricultoare si altele s. Chetrosu; lucrări de reparație primăria si gimnaziul Mîndîc ( suport in scriere proiecte) cu colegii de la AO Centrul de Resurse Univers; proiect de înverzire si amenajare în s. Drochia; multiple proiecte implementate cu colegii în cadrul GAL Calea Dropiei 2018-2025- infrastructura locala, dotare instituții, suport financiar antreprenori, testare energie regenerabilă; amenajarea zonelor de odihnă la Lacul orășenesc Drochia (scrânciobe și mese) și mule altele, care au schimbat indiscutabil calitatea vieții oamenilor din comunitate.

E important să fim înțelepți și consecvenți în decizii. Să nu ne lăsăm purtați de val sau de presiuni trecătoare. Ci să construim cu răbdare, să păstrăm direcția, să ne ghidăm după valori clare și după binele comun. Europa nu este despre pierderea identității. Din contra – este despre punerea în valoare a ceea ce suntem, despre cooperare, respect și demnitate. Și despre un viitor în care copiii noștri vor avea parte de șanse reale, aici, în Republica Moldova.”

Vera Flocea, specialistă principală, metodistă Direcția Educație Drochia, a menționat despre importanță proiectelor europene, ca vector de modernizare și dezvoltare pentru Moldova, ce contribuie nu doar la bunăstarea economică, ci și la consolidarea democrației, a educației și a infrastructurii, oferind oamenilor mai multe oportunități și o viață mai bună: „Impactul proiectelor europene pentru tinerii din RM are mai multe beneficii, oferind educație modernă, competențe utile, șanse reale de afirmare și sentimentul că pot avea un viitor mai bun, aici sau oriunde în Europa; contribuie la formarea unei generații deschise, bine pregătite și motivate să schimbe Moldova în bine.

Prin implementarea Proiectului „Spații prietenoase copiilor”, susținut de Fundatia „Terre des hommes Moldova” finanțat de Elveția, oferim suport și asistență copiilor din familii vulnerabile, inclusiv copiilor refugiați din Ucraina, prin servicii adaptate la necesitățile individuale ale acestora.

Proiectul „Tinerii din or. Drochia – lideri în integrarea RM în UE”, a avut drept obiectiv dezvoltarea spiritului civic și Informarea a 100 de tineri din or. Drochia cu privire la instituțiile, misiunea și valorile Uniunii Europene, beneficiile integrării, grație programelor europene de mobilitate academică pentru tineri, pentru a identifica și a dezvolta o aspirație mai puternică cu valorile europene: democrație, libertate și prosperitate. Acestea ar contribui la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, încurajându-i să devină lideri proactivi în procesul de integrare europeană și oferindu-le oportunitatea să-și exprime viziunile și să se implice în discuții constructive privind viitorul țării lor.

În cadrul Proiectului „Generația votului liber”, finanțat de Terre des hommes Moldova, beneficiarii fiind elevi din instituțiile de învățământ din oraș, au avut oportunitatea de a participa la un curs de instruire (4 sesiuni de informare) despre procesul de exercitare a dreptului de vot: Panoul democrației; activitatea non-formală „Prin participarea democratică la alegeri „Tu decizi viitorul”; activitatea non-formală „Alegerea îmi aparține”; victorina „Descoperă puterea ta de alegător!”; pregătirea către alegeri și simularea alegerilor.

Proiectul „Tinerii previn discriminarea în bază de gen” a avut un impact semnificativ pentru tânăra generație, oferindu-le o înțelegere mai profundă a educației de gen,

contribuind la crearea unui mediu școlar mai echitabil.

Dumneaei a menționat importanța acestor proiecte, susținute de UE, care au potențialul de a transforma societatea prin:

Educarea unei generații mai deschise, tolerante și responsabile;

Reducerea marginalizării și a a discriminării;

Stimularea implicării civice și a spiritului european în rândul tinerilor din Drochia:

Formarea unei generații conștiente de drepturile și responsabilitățle sale în procesul electoral;

Apropierea tinerilor de valorile, principiile și instituțiile europene;

Încurajarea unei culturi a respectului, incluziunii și diversității;

Promovrea oportunităților egale pentru fete și băieți, în toate domeniile.”

Gabriela Cumpătă șefa Structurii Teritoriale Asistență Socială Drocha, a povestit cu multă însuflețire despre proiectele finanțate din fonduri europene, care au adus beneficii comunității:

„Grație proiectelor implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, UKAID, UNICEF, angajații din prima linie au beneficiat de 42 calculatoare de masa performante și 15 laptopuri.

Centrul de plasament pentru copii aflați în situații de risc „Căldura Casei”, prin proiectul de la „People in Need” , a fost dotat cu mobilier, cu aer condiționat și tehnică de masa.

Prin acorduri de colaborare cu Keystone, Banca mondială de alimente, Caritas, Crucea Roșie a Moldovei, IOM UN Migration, Terre des hommes, UAHelp, Stuctura Teritorială de Asistență Socială a avut posibilitatea să vină cu un suport considerabil pentru familiile vulnerabile cu mulți copii, persoane în etate și cu dizabilități cu kituri și vauchere pentru produse alimentare, produse de igienă, medicamente, haine, mobilier.

Grație fondurlor europene, Centrul de refugiați ucraineni din orașul Drochia, beneficiază de alimentarea de 4 ori pe zi (catering), de produse de igienă și tehnică de casă. UNICEF a acordat câte 4000 lei la 293 copii aflați în situație de risc din raionul Drochia.”

O tânără antreprenoare locală, Aleksandra Josan a menționat, că a acceptat cu drag invitația la acest eveniment și este nespus de recunoscătoare, pentru oportunitatea de a cunoaște mai multe povești e succes din diferite domenii, dar și se a împărtăși din propria experiență: „Proiectul „Abilitatea tinerilor antreprenori din Republica Moldova”, lansat de organizația germană Help Hilfe zur Selbsthilfe, DEMOS, HOMECARE, ProCoRe și petreceri, finanțat de Uniunea Europeană, își propune să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului prin acordarea de granturi sub formă de echipamente. Am câștigat un grant de 3500 euro , pentru a procura grill electric și masa de inox, pentru prepararea de pui, gambe, aripi grill.”

Fiecare dintre ele a adus o perspectivă unică despre ce înseamnă integrarea europeană trăită la nivel local: prin educație, implicare civică, leadership feminin și dezvoltare comunitară.

Doamnele au participat și la Quiz-ul „Adevărat sau Fals?”, testându-și într-un mod interactiv cunoștințele despre integrarea europeană, împărtășind în final impresiile de la sesiunea de informare prin completarea unui chestionar de feedback, dar și informații valoroase despre narațiunile false din comunitate, care vor servi drept subiect pentru regizarea unui filmuleț, cu actori din comunitate, ce urmează să fie prezentat în cadrul Caravanei Europene „Noi suntem Europa” – evenimentul de închidere a proiectului „Valorile europene – aproape de oameni”.

Administratoarea AO „Femeia de Azi”, Diana Russu a mulțumit tuturor pentru participare activă și invitatelor speciale, pentru poveștile de succes, care inspiră și provoacă la acțiune.

Sesiunea de informare a demonstrat că valorile europene nu sunt simple concepte teoretice, ci realități care prind viață prin implicarea activă a oamenilor și prin proiectele care schimbă comunitatea în bine.

Fie că vorbim despre educație, infrastructură, servicii sociale sau dezvoltare culturală, sprijinul oferit prin fondurile europene aduce beneficii vizibile și durabile.

Dialogul deschis între reprezentați din diferite sectoare a arătat că atunci când există colaborare, transparență și încredere, valorile europene devin mai mult decât principii – devin punți între oameni, motivație pentru schimbare și garanția unui viitor mai sigur și mai prosper.

Europa este acolo unde oamenii își doresc să construiască împreună, iar această sesiune a fost un pas important în această direcție.

Delia DUMITRESCU