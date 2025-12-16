Un sorocean a dorit o mașină frumoasă la preț mic, dar…a devenit victima unei excrocherii

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vândute” la prețuri avantajoase.

Așadar, schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din Tighina cu vârsta de 41 de ani și complicii din anturajul acestuia cu vârste cuprinse între 34 și 44 de ani, scrie procuratura.md. Astfel, organizatorul prelua de pe internet imagini ale mașinilor expuse spre vânzare de proprietari din Uniunea Europeană, după care publica din numele altor persoane anunțurile false pe platforma „999” din Moldova.

Prin urmare, clienții care au fost ademeniți de prețurile avantajoase, i-au sunat pe Whatsapp și Viber pe complicii organizatorului, ale căror contacte au fost indicate în anunțuri, ca să cumpere mașinile ce ar fi urmat să fie importate din Franța, Germania, Italia, Lituania, Olanda sau Polonia. În acest scop, organizatorul trimis de procurorii PCCOCS în judecată le punea la dispoziție complicilor telefoane și cartele telefonice, ca să comunice cu clienții.

Complicii la rândul lor, când se întâlneau cu victimele în diferite locații din Chișinău, Cahul, Fălești, Nisporeni și Soroca pretindeau că sunt reprezentanți ai importatorului de mașini din Moldova. Iar pentru ca să fie credibili, la primirea banilor cu rol de avans pentru costul mașinilor și pentru vămuire, complicii semnau pe copia buletinelor lor de identitate recipise că ar fi primit banii. Mai mult decât atât, la solicitarea a trei clienți din Chișinău și unuia din Fălești, aceștia au oficializat primirea avansului în birouri notariale.

În final, grupul criminal organizat a primit ca și avans estimativ €124.000 euro (o victimă a plătit în prealabil și peste €12.000 pentru două mașini), sumă care în valuta națională ar cifra aproximativ 2.500.000 lei. Prin urmare, victimele-și așteptau mașinile comandate fabricate-în 2016-2019 de model Nissan Leaf/Qashqai, Hyundai Kona, Honda CRV/Jazz, Mercedes Benz 124/E220, Dacia Duster/Lodji, Toyota C-HR/Auris (inclusiv de model Hybrid), Renault Kadja/Zoe, Lexus RX 450h, Volvo XC60.

Însă, după ce au dat sumele de avans, „reprezentanții” importatorului de mașini din UE nu au mai fost de găsit, iar organizatorul grupului criminal organizat a părăsit Moldova, fiind anunțat în căutare, cu aplicarea directă a arestului la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Investigațiile penale au continuat, după care acesta a fost reținut în Polonia și extrădat în Moldova, unde acum se află în arest preventiv în Penitenciarul 13 din Chișinău, în așteptarea sentinței judecătorești.

Potrivit Codului penal, escrocheria comisă de acest grup criminal organizat se pedepsește cu închisoarea de 4 la 8 ani, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Investigațiile penale desfășurate de ofițerii INI și procurorii PCCOCS continuă, pentru tragerea la răspundere a tuturor membrilor grupului criminal organizat. În contextul acestei escrocherii investigate, procurorii PCCOCS îi îndeamnă pe potențialii clienții de automobile să verifice istoricul activității vânzătorilor/importatorilor de mașini, chiar și în cazul în care aceștia au oficiu și mașini expuse spre vânzare (ca în cazul escrocheriei deconspirate de Procuratura municipiului Chișinău recent privind automobilele de lux din UE, cu un prejudiciu de șase milioane lei).