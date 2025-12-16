Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc Lucian Rogac a anunțat, luni, că pregătește o cerere de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații care examinează dosarul „furtul miliardului”. Declarațiile au fost făcute după o nouă ședință de judecată în acest caz,, în care a început audierea martorilor apărării, scrie anticoruptie.md.

Primul martor audiat, fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a declarat că ar fi purtat discuții telefonice cu judecătoarea Ana Cucerescu. La fel, potrivit presei, ea a vorbit despre o tranzacție imobiliară între familia sa și părinții judecătoarei Cucerescu, cu câțiva ani în urmă.

„În legătură cu declarațiile pe care l-a făcut astăzi martorul, anumite declarații, avem o cerere de recuzare în privința unui membru al completului de astăzi”, a declarat Rogac, menționând că motivele și temeiurile urmează a fi indicate în cerere.

Procurorul Alexandru Cernei consideră că declarațiile martorului Politov-Cangaș nu sunt relevante pentru obiectul cauzei examinate. „Referitor la întrebările concrete cu privire la obiectul cauzei pe care îl examinăm și cu referire la tranzacțiile ce țin de anumite companii care au deținut conturi bancare la această instituție financiară, dumneaei a comunicat că nu era în atribuțiile sale de serviciu aceste operațiuni, nu poate să ofere careva detalii cu privire la acele tranzacții, acele companii. De aceea, considerăm că declarațiile care au fost depuse astăzi nu sunt relevante pentru obiectul cauzei care se examinează”, a declarat el.

În total, instanța urmează să audieze 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”.