Avertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor

Bradul de Crăciun, simbol al bucuriei și al reunirii familiei, se poate transforma într-un pericol major dacă nu sunt respectate regulile elementare de siguranță. În ajunul sărbătorilor de iarnă, Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca avertizează populația asupra riscurilor crescute de incendii și face apel la responsabilitate, atât în locuințe, cât și în instituțiile unde vor avea loc manifestări festive

Pericol real în casele oamenilor

Potrivit avertismentului emis de salvatorii din Soroca, utilizarea necorespunzătoare a lumânărilor, artificiilor sau instalațiilor electrice defecte în apropierea bradului de Crăciun poate duce la incendii grave, indiferent dacă pomul este natural sau artificial. Pompierii subliniază că suprasolicitarea instalației electrice prin conectarea simultană a mai multor aparate de mare putere reprezintă un alt factor de risc frecvent în perioada sărbătorilor.

De asemenea, este atrasă atenția asupra pericolului lăsării sobelor cu focul aprins pe timpul nopții sau în lipsa persoanelor din locuință, precum și asupra amplasării materialelor combustibile în apropierea surselor de căldură.

Reguli stricte pentru instituții și evenimente festive

Avertismentul vizează și instituțiile de învățământ sau alte spații unde se vor desfășura serbări de iarnă. Pomul de Anul Nou este permis doar în încăperi care dispun de cel puțin două ieșiri de evacuare, fără gratii la ferestre și situate cel mult la etajul doi în clădirile cu planșee combustibile. Montarea bradului trebuie realizată pe un suport stabil, astfel încât ramurile să nu atingă pereții sau tavanul.

În lipsa iluminatului electric, activitățile din jurul pomului sunt admise exclusiv pe timp de zi, iar instalațiile de iluminat trebuie să respecte normele tehnice în vigoare. Orice semn de defecțiune – încălzirea cablurilor, licărirea becurilor sau scânteierea – impune scoaterea imediată de sub tensiune a instalației.

Ce este strict interzis

Salvatorii interzic folosirea lumânărilor, petardelor, artificiilor sau a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu în apropierea pomului de Anul Nou. Totodată, este interzisă împodobirea bradului cu materiale ușor inflamabile, efectuarea lucrărilor cu focul deschis în timpul manifestărilor, blocarea căilor de evacuare sau depășirea numărului maxim admis de persoane într-o încăpere.

Un accent aparte este pus pe siguranța copiilor, cărora le este interzis jocul cu petarde, artificii sau pocnituri artizanale.

Ce trebuie făcut în caz de incendiu

Direcția Situații Excepționale reamintește că, în cazul izbucnirii unui incendiu, trebuie apelat imediat numărul unic de urgență 112, concomitent cu evacuarea persoanelor în locuri sigure. Intervenția inițială se poate face doar cu stingătoare sau alte mijloace de stingere pregătite anterior, fără a pune în pericol viața oamenilor.

Mesajul este transmis de Șeful adjunct interimar al DSE mun. Soroca, maior al s/intern Doga Eugeniu, care îndeamnă cetățenii să nu lase o clipă de neatenție să umbrească bucuria sărbătorilor de iarnă

Autoritățile subliniază că majoritatea incendiilor din perioada sărbătorilor pot fi prevenite prin respectarea unor reguli simple, dar esențiale. Responsabilitatea individuală și vigilența rămân cele mai eficiente măsuri pentru ca sărbătorile să rămână un prilej de bucurie, nu de tragedie.

DIRECȚIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE MUN. SOROCA VĂ DOREȘTE SĂRBĂTORI FERICITE ALĂTURI DE CEI DRAGI!