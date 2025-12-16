Condamnat la 19 ani de închisoare pentru că și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră

De către
OdN
-
0
48

 Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. 

  Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a manifestat un comportament violent, sistematic, față de membrii familiei sale – soția, și cei doi copii minori.

  Acțiunile s-au manifestat prin violență fizică și psihologică, având drept scop impunerea voinței și controlul total asupra membrilor familiei. Comportamentul violent al bărbatului era adesea cauzat de consumul de alcool.

  Începând cu anul 2021, inculpatul a comis și acte sexuale forțate asupra fiicei sale minore, care nu împlinise 14 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima consimțământul. Aceste fapte au fost comise în locuința familiei, în absența mamei, aflate la tratamente medicale.

 În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut parțial vina, transmite procuratura.md

 Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentAvertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor
Articolul următorFemeie din Soroca, condamnată la ani grei de pușcărie pentru că și-a sugrumat iubitul
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.